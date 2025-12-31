Ποδαρικό στο 2026 με ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Με τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ που θα διεξαχθεί την Κυριακή και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ ξεκινάει η δράση στην Volley League Ανδρών.

Ποδαρικό με ένα μεγάλο παιχνίδι κάνει στο 2026 η Volley League Ανδρών. Συγκεκριμένα την Κυριακή στο Ρέντη ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

Volley League - 9η αγωνιστική

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο Μετς, 17.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Βελώνης, Μάλφας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σπίγγου, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 17.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Διαιτητές: Βουδούρης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Γεώργας, Παυλάκης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 18.15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Π.Α.Ο.Κ.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Κουτσούλας, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Τομαράς, Νικολάου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Κώτσιας, Γραμματεία: Ιωάννου.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Ο.Φ.Η.

