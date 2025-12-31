Ποδαρικό στο 2026 με ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Ποδαρικό με ένα μεγάλο παιχνίδι κάνει στο 2026 η Volley League Ανδρών. Συγκεκριμένα την Κυριακή στο Ρέντη ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ σε μια αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
Volley League - 9η αγωνιστική
Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026
Γυμναστήριο Μετς, 17.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Παναθηναϊκός Α.Ο. - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
Διαιτητές: Βελώνης, Μάλφας, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Σπίγγου, Κοκορομύτη, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.
Γυμναστήριο Ζηρινείου, 17.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
Διαιτητές: Βουδούρης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Μουλά Λ., Επόπτες: Γεώργας, Παυλάκης, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.
Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026
Γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» Ρέντη, 18.15 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Π.Α.Ο.Κ.
Διαιτητές: Βασιλειάδης, Κουτσούλας, Παρατηρητής διαιτησίας: Ράπτης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Επόπτες: Τομαράς, Νικολάου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.
Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026
Γυμναστήριο «Σοφία Μπεφόν» Φάληρο, 19.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Διαιτητές: Μυλωνάκης, Πρέντζας, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Κώτσιας, Γραμματεία: Ιωάννου.
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» Ερμούπολη, 19.00 (Live Streaming ESAP TV You Tube): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου - Ο.Φ.Η.
