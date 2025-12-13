Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της 9ης αγωνιστικής και επέστρεψε στην κορυφή με ένα ματς παραπάνω.

Μόνο ντέρμπι δεν ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Ρέντη για την 9η αγωνιστική της Volley League Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση επέστρεψαν στις νίκες επικρατώντας με 3-0 (25-20, 25-14, 25-17) και ανέβηκαν και πάλι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας 22 βαθμούς με τον Παναθηναϊκό να ακολουθεί με 21 αλλά και με ένα ματς λιγότερο.

Στα του αγώνα μόνο στο πρώτο σετ είχαμε κάτι σαν ντέρμπι, όταν και οι «ασπρόμαυρες» προσπάθησαν να πιέσουν φτάνοντας στους 20 πόντους. Στα υπόλοιπα δύο η ομάδα του Μπράνκο Κοβάσεβιτς έκανε περίπατο φτάνοντας στο άνετο 3-0. Πρώτη σκόρερ ήταν η Μίλιτσα Κούμπουρα με 17. Για τον ΠΑΟΚ η Τάρα Τάουμπνερ είχε 12.

Διαιτητές: Κυριοπούλου, Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Νικολάου, Δουκάκη, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-20

2ο σετ: 8-5, 16-10, 21-11, 25-14

3ο σετ: 8-7, 16-14, 21-16, 25-17

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 9 άσσους, 46 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 34 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 25-14, 25-17) σε 76'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 9 (5/7 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Κούμπουρα 17 (14/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 8 (5/8 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 16 (13/20 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 29% άριστες), Κόνεο 11 (9/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. - 31% άριστες), Ντι Ιούλιο 1 (1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 67% υπ. - 44% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Δημητρίου.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 12 (11/33 επ., 1 άσσος), Απλαδά 5 (5/9 επ.), Τοντάι 7 (4/7 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Σίζαρ 9 (7/19 επ., 2 μπλοκ, 33% υπ. - 11% άριστες), Αντύπα 6 (6/16 επ., 29% υπ. - 12% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 1 (1/6 επ.) / Καραμπάση (λ, 38% υπ. - 25% άριστες), Θεοδοσίου, Αρμουτσή, Καραφουλίδου, Τσοχατζή.

Η γνώμη του πάγκου

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.): «Ήταν σημαντική νίκη, μετά την ήττα την προηγούμενη εβδομάδα από τον Παναθηναϊκό. Έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Δεν κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι αλλά ήμασταν καλοί και πήραμε τη νίκη».

Γιάννης Γιαπάνης (Π.Α.Ο.Κ. F&U): «Προσπαθήσαμε. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και δίκαια νίκησε. Η προσθήκη της Μπάκα θα δώσει σίγουρα ενέργεια, είναι ποιοτική αθλήτρια και την χρειαζόμαστε, ειδικά τώρα που έχουμε την Σαντιάγκο εκτός δράσης. Θα είναι πολύτιμη η προσθήκη της. Τα τελευταία δύο παιχνίδια της χρονιάς είναι μονόδρομος για εμάς».