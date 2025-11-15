Με όπλο το μπλοκ ο Φοίνικας νίκησε άνετα τον Φλοίσβο

Σημαντική νίκη για τον Φοίνικα με την ομάδα της Σύρου να επικρατεί με 3-0 του Φλοίσβου στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Volley League Ανδρών.

Με μία άνετη νίκη του Φοίνικα Σύρου άνοιξε η αυλαία της 4ης αγωνιστικής στην Volley League Ανδρών. Οι... πειρατές επικράτησαν με 3-0 (25-22, 25-23, 25-21) του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου και φτάνοντας τους 6 βαθμούς ανέβηκαν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη η περσινή έκπληξη του πρωταθλήματος γνώρισε την 3η ήττα σερ ισάριθμους αγώνες πραγματοποιώντας ένα πολύ κακό ξεκίνημα.

Ο Τόμας Νεβό έκανε άριστο μοίρασμα, βγάζοντας τέσσερις συμπαίκτες του διψήφιους. Από 13 πόντους είχαν οι Μικελούτσι (με 5 μπλοκ) και Κωστόπουλος, με τον Έλληνα ακραίο να τελειώνει κρίσιμες επιθέσεις. Τρούχτσεφ και Βαν Ντεν Ντρις έκλεισαν την αναμέτρηση με 12 πόντους και τον Βέλγο διαγώνιο να τρέχει καθοριστικό σερί με τα σερβίς του στο τρίτο σετ. Από τους ηττημένους ξεχώρισε μόνο ο Έγκλεσκαλνς που είχε 20 πόντους, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος.

ΤΑ ΣΕΤ: 3-0 (25-22, 25-23, 25-21)

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 3 άσους, 43 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ του Φλοίσβου Members Paron από 4 άσους, 37 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 2 (2/3 επ.), Μικελούτσι 13 (8/11 επ., 5 μπλοκ), Αναγνώστου 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 12 (9/22 επ., 3 άσοι, 42% υπ. - 37% άριστες), Κωστόπουλος 13 (10/17 επ., 3 μπλοκ, 27% υπ. - 9% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 12 (11/24 επ., 1 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 42% υπ. - 25% άριστες)

ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Κώστας Αρσενιάδης): Κόβαρ 9 (8/21 επ., 1 άσος, 57% υπ. - 29% άριστες), Χαραλαμπίδης 3 (2/3 επ., 1 άσος), Μελλές 7 (4/6 επ., 3 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 5 (5/13 επ., 54% υπ. - 21% άριστες), Βιλιμάνοβιτς 1 (1/3 επ.), Έγκλεσκαλνς 20 (17/40 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Εφρραιμίδης (λ., 0% υπ. - 0% άριστες), Τσαρκάτογλου, Παπαδόπουλος Π., Σωνάκης (λ., 64% υπ. - 9% άριστες)