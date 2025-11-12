Μεγάλη νίκη για τον ΟΦΗ, με τους Κρητικούς σε εξ' αναβολής αγώνα για την 1η αγωνιστική να επικρατούν με 3-0 της και να ανεβαίνουν στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Σε ντέρμπι ειδικά στο δεύτερο σετ όπου και... έσπασαν καρδιές, ο ΟΦΗ κατάφερε κόντρα στην Κηφισιά να πάρει μεγάλη νίκη που ήταν και η δεύτερη συνεχόμενη. Οι Κρητικοί για το εξ' αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής επικράτησαν με 3-0 (25-20, 32-30, 25-21), έφτασαν τους 6 βαθμούς και ανέβηκαν στην 3η θέση με την ομάδα των Βορείων Προαστίων να μένει στους 3 βαθμούς και την 7η θέση.

Ο αγώνας όπως αναφέραμε ήταν μεγάλο ντέρμπι στο δεύτερο σετ, με τους φιλοξενούμενους που έπαιξαν χωρίς τον Εβγκένι Μπάνοφ τον βασικό τους διαγώνιο, να παλεύουν και με το παραπάνω ως το τέλος. Οι γηπεδούχοι όμως που είδαν το 24-22 να γίνεται 24-25, αντέδρασαν και σε ένα εξαιρετικό σετ επικράτησαν με 32-30 και ουσιαστικά εκεί τελείωσαν όλα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές που είχαν ως πολυτιμότερο τον πασαδόρο Μίτις, ήταν ο Μιχάλοβιτς με 15 και τον ακολούθησε ο Μολίνα με 13. Για τους ηττημένους ο Κωτσάκης με 11 ήταν ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων.

Διαιτητές: Αγγελίδης, Καραπουλάκης. Κομισάριος: Βλαχάκης. Επόπτες: Λινοξυλάκη-Πρόϊος. Γραμματεία Αβραμόπουλου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-20

2ο σετ: 7-8, 16-13, 21-18, 32-30

3ο σετ: 8-5, 16-13, 21-18, 25-21

*Οι πόντοι του Ο.Φ.Η. προήλθαν από 11 άσσους, 37 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων και της Κηφισιάς προήλθαν από 9 άσσους, 35 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-20, 32-30, 25-21) σε 91'

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 8 (7/12 επ., 1 άσσος, 77% υπ. - 46% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 6 (4/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μολίνα 13 (8/11 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 42% υπ. - 33% άριστες), Μιχάλοβιτς 15 (11/20 επ., 4 άσσοι), Βαϊόπουλος 6 (5/8 επ., 1 άσσος), Μίτιτς 5 (2/2 επ., 3 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 52% υπ. - 34% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Βλαχόπουλος.

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 11 (10/14 επ., 1 άσσος, 40% υπ. - 35% άριστες), Σπυριούνη 5 (5/10ε π., 69% υπ. - 38% άριστες), Στάνκοφ 3 (2/3 επ., 1 άσσος), Ρανγκέλ 5 (2/4 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τζάρας 8 (7/15 επ., 1 μπλοκ), Μπόρις 9 (5/8 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ) / Φωλιάς (λ, 32% υπ. - 21% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κονίδης, Μπάνοφ, Παπαδόπουλος, Φράγκος 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 80% υπ. - 50% άριστες).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο MVP της αναμέτρησης και πασαδόρος του ΟΦΗ Μιχάιλο Μίτιτς δήλωσε: «Όποιος και να έπαιρνε το βραβείο του MVP θα ήταν δίκαιο, όλοι έπαιξαν εξαιρετικά. Δεν παίξαμε τόσο καλά αλλά είναι σημαντικό που πήραμε τους τρεις βαθμούς με 3-0. Τώρα έχουμε τον ΠΑΟΚ, ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Θέλουμε να νικήσουμε, το ίδιο και ο αντίπαλός μας και πάμε για το καλύτερο. Αφιερώνω το βραβείο στην οικογένεια και συγχαίρω τον Σωκράτη Χαραλαμπίδη για τη γέννηση του γιου του. Του εύχομαι τα καλύτερα».

O προπονητής του Α.Ο.Π.Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Τα προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Πρέπει να τα διαχειριζόμαστε. Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου γιατί πάλεψαν. Απο την άλλη, είμαι πικραμένος, για τον τρόπο που χάσαμε το δεύτερο και τρίτο σετ. Το ίδιο συνέβη και με τον Πανιώνιο. Είναι σα να είμαστε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, για να προχωρήσουμε και να βγούμε απο μια δύσκολη κατάσταση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις επόμενες εβδομάδες. Μιλάω για την απουσία του διαγώνιου, που δεν ξέρω πότε θα επανέλθει. Ξέρουμε πόσο σημαντική για κάθε ομάδα, είναι μια τέτοια απουσία».

Ο προπονητής του ΟΦΗ Γιάννης Καλμαζίδης τόνισε: «Σημαντική νίκη. Βλέπουμε ότι όλα τα παιχνίδια θα είναι σκληρά. Όσους βαθμούς μπορούμε να μαζέψουμε, ειδικά εντός έδρας μας κάνει χαρούμενους. Η Κηφισιά είχε την απώλεια του διαγωνίου της αλλά οι υπόλοιποι αθλητές της έπαιξαν καλά και μας ζόρισαν. Ευτυχώς είχαμε την υπομονή και την επιμονή σε αυτά που είχαμε σχεδιάσει και δικαίως νικήσαμε. Όπως και να το κάνουμε, δίνουμε τρία παιχνίδια σε δέκα μέρες με μεγάλες απαιτήσεις. Το καλο είναι ότι όλα είναι στο γήπεδό μας. Οι στόχοι του ΠΑΟΚ που θα αντιμετωπίσουμε τώρα είναι διαφορετικοί από τους δικούς μας και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Όπως πάντα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο».

Ο ακραίος της Κηφισιάς Ανδρέας Φράγκος ανέφερε: «Σίγουρα στηριζόμαστε πολύ στον διαγώνιο μας, αλλά για να κερδίσει μία ομάδα πρέπει να παίξουν όλοι, να είσαι συγκεντρωμένος και σωστός τακτικά. Ο ΟΦΗ μας είχε καλά διαβασμένους σε κάποια σημεία. Δυστυχώς ξεκινήσαμε με λάθη στο σέρβις και αυτό δημιουργεί έξτρα προβλήματα. Προσπαθήσαμε να το επαναφέρουμε, αλλά στα σημαντικά σημεία κάναμε λάθη. Έχει έναν ακραίο και έναν διαγώνιο που έκαναν μπρέικ σε σημαντικά σημεία και είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό».

VOLLEY LEAGUE 2025-26

1η Αγωνιστική

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19.00 (EΡΤ-2 Σπορτ ΤV): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-19, 25-14, 25-18)

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Μετς (χωρίς θεατές): 20.30 (EΡΤ-2 Σπορτ ΤV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου 3-0 (25-22, 25-17, 25-13)

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 18:30 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 3-2 (25-27, 25-16, 28-30, 25-16, 16-14)

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας, Νέα Σμύρνη 19:45 (Live Streaming ESAP TV - Panionios TV):Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 0-3 (24-26, 17-25, 22-25)

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς 3-0 (25-20, 32-30, 25-21)