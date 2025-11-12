Ο Σπίριτο MVP της 2ης αγωνιστικής

Ο Λούκα Σπίριτο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 2ης αγωνιστικής στην Volley League Ανδρών, με τον Ιταλό να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση και να οδηγεί τον Παναθηναϊκό στη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Ρέντη.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο φετινό ντέρμπι αιωνίων, με τους «πράσινους» για την 2η αγωνιστική της Volley League Ανδρών να επικρατούν με 3-0. Μια νίκη που είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Σπίριτο με τον Ιταλό να αναδεικνύεται και πολυτιμότερος της συγκεκριμένης αγωνιστικής.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Ιταλός πασαδόρος του Παναθηναϊκού Λούκα Σπίριτο αναδείχτηκε MVP της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Volley League 2025-26.

Ο Λούκα Σπίριτο ήταν ο κορυφαίος στην εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ με 3-0 σετ στο γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντη.

Ο Λούκα Σπίριτο στον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό είχε 3 πόντους, 2 από άσσους και 1 από μπλοκ ωστόσο έκανε τη διαφορά στην οργάνωση του παιχνιδιού που μεταφράστηκε σε 60% αποτελεσματικότητα στην επίθεση ενώ η υποδοχή όλης της ομάδας κυμάνθηκε από 23% οι άριστες μέχρι 42%, ενώ ο Ολυμπιακός περιορίστηκε μόλις σε 5 πόντους από μπλοκ.

Ο Λούκα Σπίριτο αναδεικνύεται για πρώτη φορά MVP Βίκος Cola στο πρωτάθλημα Volley League.

Είναι η 88η φορά που παίκτης του Παναθηναϊκού αναδείχτηκε MVP από το 1998 που καθιερώθηκε ο θεσμός και η πρώτη διάκριση εντός της σεζόν 2025-26.

Ο Λούκα Σπίριτο είναι γεννημένος 30/10/1993, έχει ύψος 1.99, αγωνίζεται πασαδόρος και στον Παναθηναϊκό φοράει τη φανέλα με το Νο 31.

Λούκα Σπίριτο – Ομάδες ανά σεζόν

2025/26: Παναθηναϊκός Α.Ο. (Ελλάδα)

2017/18 – 2024/25: Rana Verona (Ιταλία)

2016/17: Bunge Ravenna (Ιταλία)

2015/16: Calzedonia Verona (Ιταλία)

2014/15: Exprivia Neldiritto Molfetta (Ιταλία)

2013/14: Cassa Rurale Cantù (Ιταλία)

2012/13: Pallavolo Genova (Ιταλία)

2011/12: Albisola Pallavolo (Ιταλία)

2009/10 – 2010/11: Club Italia Aeronautica Militare Roma (Ιταλία)

VOLLEY LEAGUE 2025-26

BEST TEAM BIKOΣ COLA 2H AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πασαδόρος: Λούκα Σπίριτο (Ιταλία) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Διαγώνιος: Ευγκένι Μπάνοφ (Ρωσία) (Α.Ο.Π.Κηφισιάς)

Λίμπερο: Σπύρος Βελούδης (Α.Ο.Ν.Σ.Μίλων)

Ακραίοι: Φιλίπ Κοβάσεβιτς (Σερβία) (Α.Ο.Καλαμάτα Affidea), Ντμίτρο Γιάντσουκ (Ουκρανία) (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

Κεντρικοί: Ρενάν Μικελούτσι (Βραζιλία) (Α.Ο.Φοίνικας Σύρου), Λούκας Ρανγκέλ (Α.Ο.Π.Κηφισιάς)».