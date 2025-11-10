Η ΕΣΑΠ έκανε γνωστό το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής με το ντέρμπι της Νέας Σμύρνης ανάμεσα στον Μίλωνα και τον Πανιώνιο να ξεχωρίζει.

Με την 4η αγωνιστική θα συνεχιστεί στο τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή 14-16/11 η Volley League Ανδρών. Από τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν ξεχωρίζει φυσικά η μάχη του Μίλωνα με τον Πανιώνιο, η πρώτη των δύο ομάδων στην μεγάλη κατηγορία.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για το πρόγραμμα έχει ως εξής: «Το αγωνιστικό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στην Volley League 2025-26 και η τηλεοπτική κάλυψη.

VOLLEY LEAGUE 2025-26

4η Αγωνιστική - Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Παρασκευή 14 Νοέμβριος 2025

Γυμναστήριο "Κροίσος Πέρσης" Νέας Σμύρνης, 19:00 (ΕΡΤ-2 Σπορτ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο ¨Δημήτριος Βικέλας" Σύρου, 18:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο "Ζηρίνειο" Κηφισιάς, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Γυμναστήριο "Παραλίας" Καλαμάτας, 20:30, (ΕΡΤ-2 Σπορ): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ».