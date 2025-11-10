Volley League Ανδρών: Ξεχωρίζει το ντέρμπι της Νέας Σμύρνης ανάμεσα στον Μίλωνα και τον Πανιώνιο
Με την 4η αγωνιστική θα συνεχιστεί στο τριήμερο Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή 14-16/11 η Volley League Ανδρών. Από τα παιχνίδια που θα διεξαχθούν ξεχωρίζει φυσικά η μάχη του Μίλωνα με τον Πανιώνιο, η πρώτη των δύο ομάδων στην μεγάλη κατηγορία.
Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση για το πρόγραμμα έχει ως εξής: «Το αγωνιστικό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής στην Volley League 2025-26 και η τηλεοπτική κάλυψη.
VOLLEY LEAGUE 2025-26
4η Αγωνιστική - Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Παρασκευή 14 Νοέμβριος 2025
Γυμναστήριο "Κροίσος Πέρσης" Νέας Σμύρνης, 19:00 (ΕΡΤ-2 Σπορτ): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Γυμναστήριο ¨Δημήτριος Βικέλας" Σύρου, 18:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Γυμναστήριο "Ζηρίνειο" Κηφισιάς, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Παναθηναϊκός Α.Ο.
Γυμναστήριο "Παραλίας" Καλαμάτας, 20:30, (ΕΡΤ-2 Σπορ): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025
Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Ο.Φ.Η. – Π.Α.Ο.Κ».
