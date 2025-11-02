Ο Φοίνικας Σύρου άνοιξε λογαριασμό κόντρα στον Πανιώνιο

Με ηγέτη τον Ρενάν Μικελούτσι ο Φοίνικας Σύρου νίκησε τον Πανιώνιο με 3-1 σετ, για το πρώτο τρίποντο στη Volley League.

Mε πολυτιμότερο παίκτη τον Βραζιλιάνο, Ρενάν Μικελούτσι και κορυφαίους τους Κωστόπουλο, Τρούχτσεφ και τον πασαδόρο Νεβό ο Φοίνικας Σύρου νίκησε με 3-1 σετ τον νεοφώτιστο Πανιώνιο και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη και το πρώτο τρίποντο στη Volley League 2025-26.



Ο Πανιώνιος με εξαίρεση το 2ο σετ ήταν ανταγωνιστικός αλλά έκανε εύκολα το λάθος στην κόντρα επίθεση και έναντι των γηπεδούχων υστέρησε στο σερβίς και στο μπλοκ άμυνα που έκρινε και τον αγώνα. Οι Συριανοί πανηγύρισαν έξαλλα το τρίποντο μαζί με τον κόσμο τους, ενώ στο γυμναστήριο «Δημήτριος Βικέλας» βρέθηκαν και φίλοι της ομάδας της Νέας Σμύρνης. MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Βραζιλιάνος κεντρικός Ρενάν Μικελούτσι με 10 πόντους, εκ των οποίων οι 4 προήλθαν από μπλοκ.

Πρώτοι σκόρερ με 17 πόντους αναδείχθηκαν οι Μπραμ Βαν Ντεν Ντρις και Άξελ Τρούχτσεφ, με τον Βασίλη Κωστόπουλο να έχει επίσης πολύ καλή παρουσία σε υποδοχή και επίθεση. Η ομάδα του Θάνου Τερζή είχε 12 μπλοκ έναντι 3 του Πανιωνίου και έβγαλε 54 άμυνες, με τον Νεβό στις περισσότερες περιπτώσεις να παίζει άριστα την κόντρα μπάλα σε ποσοστό 46%.

Το πρώτο σετ βρήκε τις δύο ομάδες να παίρνουν εύκολα το side out και για αυτό κανείς δεν ξέφυγε με διαφορά μεγαλύτερη των δύο πόντων. Από την άστοχη επίθεση του Μπούσα και τον άσο του Τρούχτσεφ, ο Φοίνικας βρέθηκε στο 13-11, αλλά ο Πανιώνιος μάζεψε τη διαφορά και προσπέρασε με τον Αντράντε, ο οποίος ήταν και εκείνος που έβαλε μπροστά με δύο πόντων (15-17).

Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το +2 (19-21) αλλά οι Συριανοί έτρεξαν 3-0 με τα σερβίς του Ρενάν και την επίθεση του Τρούχτσεφ για το 22-21. Ο Μπούσα έκανε το 23-23 αλλά στο ράλι που ακολούθησε ο Τρούχτσεφ έπιασε στο μπλοκ τον Αντράντε (24-23) και ο Φοίνικας αξιοποίησε το σετ μπολ του αφού από τις τέσσερις μπαλιές των φιλοξενούμενων έγινε το 25-23 και το 1-0 στα σετ.

Παρόμοια εικόνα στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ως το 7-7, με τον Φοίνικα να βρίσκει ρυθμό από το σερβίς με τον Τρούχτσεφ που του επέτρεψε να βρεθεί στο +3 (10-7) και σταδιακά να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα με μπλοκ και επίθεση του Βαν Ντεν Ντρις (14-8).

Ο Αντράντε και ο Μπούσα μείωσαν προσωρινά σε 14-10 αλλά οι «Πειρατές» δεν άφησαν μεγαλύτερα περιθώρια αντίδρασης. Η κακή υποδοχή του Πανιωνίου έφερε μαζεμένα μπλοκ του Ρενάν και επιτυχημένες κόντρα επιθέσεις του Κωστόπουλου, ο οποίος πήρε και δύο άσους στο ίδιο διάστημα για το επιμέρους 9-1 (23-11). Ο Φοίνικας κέρδ τον πόντο για το 24-12 και μετά από το χαμένο σερβίς του Παλέντζα έγινε το 25-12 και το 2-0.

Ο Πανιώνιος μπήκε καλύτερα στο τρίτο σετ για να διεκδικήσει κάτι από το ματς και με τα σερβίς του Αντράντε, επίθεση του Βραζιλιάνου και άστοχη του Κωστόπουλου προηγήθηκε με τρεις (2-5). Παρά τα χαμένα σερβίς, οι Κυανέρυθροι με τον Αντράντε κράτησαν το πάνω χέρι (12-15).

Με πάιπ και άσο του Τρούχτσεφ ο Φοίνικας έκανε το 16-16 και το παιχνίδι έγινε θρίλερ ως το 20-21 που χάθηκε το σερβίς του Παλέντζα: Ο Μπάσης έγραψε το 20-22, ο Δρογκάρης πήγε στα εννέα μέτρα και μετά το μπλοκ του Μπούσα στον Τρούχτσεφ και την άστοχη επίθεση του Γάλλου, ακολούθησε πόντος του Μπαρμπούνη για το 20-25 και το 1-2.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το μομέντουμ και μπήκαν καλύτερα στο τέταρτο σετ με τον Αντράντε να κάνει το 2-4. Οι «Πειρατές» ισοφάρισαν γρήγορα σε 5-5 και παρότι ο Πανιώνιος πέρασε ξανά μπροστά με τον Μπαρμπούνη (7-9), με πρωταγωνιστή τον Βαν Ντεν Ντρις πήραν για πρώτη φορά κεφάλι στο σετ και με μικρή διαφορά (14-12).

Ο Πανιώνιος με μπλοκ στον Κωστόπουλο και πόντο του Μπίσετ ισοφάρισε, ανέκτησε τα ηνία με τον Μπαρμπούνη για το 15-17 αλλά οι Συριανοί έδειξαν μέταλλο σε εκείνο το σημείο. Ο άσος του Νεβό, η επίθεση του Τρούχτσεφ και το στημένο τριπλό μπλοκ έβαλαν μπροστά τους γηπεδούχους με 20-19. Ο Φοίνικας μετά από τρομερό ράλι έκανε το 24-23 με τον Τρούχτσεφ και από το καταπληκτικό σερβίς του Ρενάν ο Γάλλος ακραίος έγραψε το 25-23 και το 3-1 στα σετ.



Διαιτητές: Βουδούρης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Συρίγος, Βρούτσης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 15-16, 19-21, 25-23

2ο σετ: 8-7, 16-10, 21-11, 25-13

3ο σετ: 5-8, 15-16, 19-21, 20-25

4ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-23

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 4 άσους, 49 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων ενώ του Πανιωνίου από 2 άσους, 49 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων

Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-13, 20-25, 25-23) σε 118΄.

Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 4 (3/4 επ., 1 άσσος), Μικελούτσι 10 (5/10 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Τρούχτσεφ 17 (15/37 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 45% υπ., 18% άριστες), Κωστόπουλος 12 (9/19 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 61% υπ., 39% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 17 (14/30 επ., 3 μπλοκ), Καγιαλής / Μπουράκης (λ., 61% υπ., 33% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσσόπουλος, Αναγνώστου 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 17 (14/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Δρογκάρης 1 (1/1 επ.), Μπίσετ 8 (6/15 επ., 2 μπλοκ), Αντράντε 11 (11/25 επ., 71% υπ., 24% άριστες), Μπαρμπούνης 11 (11/24 επ., 72% υπ., 28% άριστες), Μπάσης 6 (6/8 επ.) / Γκούζντα (λ., 70% υπ., 35% άριστες), Τίελ, Παλέντζας (0/4 επ.), Χατζηνικολάου, Δανιήλ.

MVP της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Βραζιλιάνος κεντρικός Ρενάν Μικελούτσι με 10 πόντους, εκ των οποίων οι 4 προήλθαν από μπλοκ.