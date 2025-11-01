Με φοβερό σερβίς ο Μίλωνας νίκησε άνετα τον ΟΦΗ

Το δύο στα δύο στην Volley League έκανε ο Μίλωνας με την ομάδα του Σάκη Ψάρρα να επικρατεί με 3-0 του ΟΦΗ που με την σειρά του έδωσε το πρώτο του παιχνίδι καθώς η πρώτη αγωνιστική είχε αναβληθεί λόγω των υποχρεώσεών του στο Βαλκανικό Κύπελλο.

Με... όπλο το φοβερό σερβίς καθώς από την τελική γραμμή κέρδισε 14 πόντους, ο Μίλωνας δεν είχε πρόβλημα να κάνει το δύο στα δύο στην Volley League, επικρατώντας με 3-0 (25-16, 25-23, 25-16) του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί με την σειρά τους έπαιξαν το πρώτο τους ματς στο πρωτάθλημα καθώς η πρεμιέρα είχε αναβληθεί λόγω υποχρεώσεών τους στο Βαλκανικό Κύπελλο.

Στα του αγώνα όπως φάνηκε και από την διαφορά στα σετ, ντέρμπι είχαμε μόνο στο δεύτερο, καθώς τα άλλα δύο οι γηπεδούχοι τα πήραν με ευκολία. Στο 2ο υπήρξε μεγάλη μάχη με τους γηπεδούχους να κάνουν το 24-21, τους Κρητικούς να μειώνουν σε 24-23 και τον Πολουγιάν να κάνει το 25-23 και ουσιαστικά να δίνει τέλος και στο ματς.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Νικάκης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Μουζακίτη, Σαμοθράκης Κρ., Γραμματεία: Μπίτσικα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-14, 21-15, 25-16

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-18, 25-23

3ο σετ: 8-7, 16-11, 21-12, 25-16

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 14 άσσους, 41 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και του Ο.Φ.Η. προήλθαν από 6 άσσους, 19 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-23, 25-16) σε 77'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 2 (2 άσσοι), Πετρέας 9 (5/6 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Σούτεν 16 (16/24 επ.), Αγκάμεζ 14 (6/11 επ., 6 άσσοι, 2 μπλοκ), Πολουγιάν 10 (9/15 επ., 1 άσσος, 55% υπ. - 35% άριστες), Χάκας 4 (4/14 επ., 36% υπ. - 27% άριστες) / Βελούδης (λ, 50% υπ. - 33% άριστες), Δοροβάτας (λ), Μαντελίδης, Νανόπουλος 3 (1/1 επ., 2 άσσοι).

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 4 (2/8 επ., 2 μπλοκ, 22% υπ. - 11% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 1 (1/3 επ.), Μολίνα 11 (7/13 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ, 39% υπ. - 11% άριστες), Μιχάλοβιτς 7 (7/19 επ.), Βαϊόπουλος 1 (0/6 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 38% υπ. - 23% άριστες), Παχιαδάκης (λ), Παπαδόσιφος 1 (1/2 επ.), Ρουμελιωτάκης, Βλαχόπουλος, Σταθέλος 1 (1 άσσος).

Η γνώμη του πάγκου

Ο προπονητής του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων Σάκης Ψάρρας δήλωσε: «Είναι η δεύτερη νίκη για την ομάδα αλλά πρώτο τρίποντο. Είμαστε χαρούμενοι, καθώς επικρατήσαμε 3-0 απέναντι στον ΟΦΗ. Η ομάδα βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία της εξέλιξης. Σήμερα συμπληρώνουμε μόλις έναν μήνα από τη στιγμή που είμαστε όλοι μαζί στο γήπεδο και προπονούμαστε. Ο Πολουγιάν και ο Χερ ήρθαν με μεγάλη καθυστέρηση και προσπαθούμε να τους εντάξουμε στο σύνολο. Οι συνήθειες που είχαν αποκτήσει το καλοκαίρι είναι λίγο διαφορετικές από αυτές που έχουμε εμείς ως δεδομένες, οπότε αυτό απαιτεί χρόνο. Το ότι καταφέρνουμε να κερδίζουμε, κερδίζοντας παράλληλα και χρόνο προσαρμογής, είναι μόνο θετικό. Είδα πολλά θετικά στοιχεία σήμερα, όπως και την προηγούμενη αγωνιστική. Είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στους αθλητές μου. Ο ΟΦΗ είναι μια πολύ καλή ομάδα, κι έτσι το ότι κερδίσαμε σχετικά εύκολα δείχνει πως φέτος η ομάδα μας θα είναι αρκετά ποιοτική, ακόμη και απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους. Είναι γνωστό χαρακτηριστικό του ΟΦΗ όλα αυτά τα χρόνια η μεγάλη του δύναμη στο σερβίς. Και φέτος, όπως και σήμερα, το είδαμε ξανά. Δεν είναι μόνο το δικό μας σερβίς που μετράει, αλλά και πώς αντιμετωπίζουμε το σερβίς του αντιπάλου. Ο ΟΦΗ μας πίεσε πολύ, ειδικά στην αρχή του αγώνα, με ελάχιστα χαμένα σερβίς. Το γεγονός ότι άντεξε η υποδοχή μας οφείλεται στην πολύ καλή οργάνωση της πίσω ζώνης, και ειδικά στον Βελούδη, που καθοδήγησε εξαιρετικά την άμυνα».

Ο διαγώνιος του Μίλωνα Λίμπερμαν Αγκάμεζ δήλωσε: «Ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ίσως στο δεύτερο σετ μπήκαμε λίγο πιο χαλαρά, αλλά στο τέλος αντιδράσαμε σωστά και καταφέραμε να πάρουμε το ματς. Όσον αφορά το σερβίς, στην αρχή δυσκολευτήκαμε λίγο. Μείναμε πίσω με 1-6 στο 3ο σετ. Όμως στη συνέχεια βελτιώθηκα, άλλαξα λίγο τον ρυθμό και το σερβίς μου πήγε πολύ καλύτερα. Το δουλεύουμε καθημερινά στην προπόνηση, γιατί ξέρουμε ότι από εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλά προβλήματα στους αντιπάλους. Έχω μεγάλη εμπειρία και προσπαθώ να βοηθάω τους μικρότερους συμπαίκτες μου. Τα παιδιά ακούνε, δουλεύουν σκληρά και θέλουν να κάνουν το καλύτερο για την ομάδα. Ο στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε Κύπελλο και Πρωτάθλημα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν δυνατές ομάδες, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε πολύ καλά. Είμαστε σε καλό δρόμο και συνεχίζουμε με δουλειά και πίστη».

Ο προπονητής του ΟΦΗ Γιάννης Καλμαζίδης δήλωσε: «Ο Μίλωνας έπαιξε πολύ καλά και άξιζε τη νίκη. Δεν θέλαμε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με μια τέτοια εμφάνιση. Ξέρουμε ότι ο Μίλωνας είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι και στο σερβίς, που μας έκανε μεγάλη ζημιά και δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε όπως θα έπρεπε. Ο Μίλωνας είναι πραγματικά πολύ καλή ομάδα, αλλά θεωρώ ότι μπορούσαμε να δείξουμε κάτι πιο φρέσκο, πιο μαχητικό και καλύτερο από αυτό που παρουσιάσαμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε στο μέλλον να εμφανιστούμε βελτιωμένοι. Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο μισό του πρώτου σετ και στο δεύτερο σετ προσπαθήσαμε να σταθούμε πιο ανταγωνιστικά, αλλά μας έλειψε η διάρκεια — κάτι που έχει να κάνει και με το σημείο της σεζόν, αφού ακόμη είμαστε στην αρχή. Παρ’ όλα αυτά, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν ήμασταν ποτέ πραγματικά κοντά στο να πάρουμε ούτε σετ ούτε το παιχνίδι. Μόλις ο Μίλωνας ανέβαζε ρυθμό και ταχύτητα, δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Υπάρχουν και κάποια εσωτερικά ζητήματα που δεν είναι της παρούσης· αυτά θα τα δούμε μεταξύ μας. Το βασικό είναι ότι πρέπει να δείξουμε καλύτερο πρόσωπο στη συνέχεια».

Ο Σίφης Παπαδόσηφος του ΟΦΗ δήλωσε: «Η πρεμιέρα δεν πήγε όπως θα θέλαμε. Ο Μίλωνας έπαιξε εξαιρετικά και είχε απίστευτο ρυθμό στο σερβίς, κάτι που εμείς σήμερα δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε. Μάλλον δεν παρουσιαστήκαμε όσο έτοιμοι θα έπρεπε και δεν μπήκαμε στο παιχνίδι με την απαιτούμενη ένταση, παρότι γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος θα είναι πολύ ανταγωνιστικός. Από εδώ και πέρα πρέπει να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι στα επόμενα παιχνίδια και να τα πάμε καλύτερα.

Για τη συνέχεια: «Είμαστε μια νέα ομάδα, με αρκετούς καινούργιους παίκτες και πολλές προσθήκες στο ρόστερ. Η πρεμιέρα δεν πήγε καλά, αλλά υπάρχει όλη η σεζόν μπροστά μας. Ο κόσμος του ΟΦΗ μπορεί να περιμένει ότι αυτή η ομάδα θα δέσει περισσότερο, θα βελτιώνεται συνεχώς και θα δείξει το πραγματικό της πρόσωπο στη συνέχεια. Έχουμε καλές μονάδες, δυναμική και πίστη στο πλάνο μας· μένει να το δείξουμε στο γήπεδο».

VOLLEY LEAGUE 2025-26

2η Αγωνιστική

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο "Ζηρίνειο" Κηφισιάς, 31/10, 19:00 (ΕΡΤ-2 Σπορ): Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-20)

Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο "Κροίσος Πέρσης" Νέας Σμύρνης, 01/11, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Ο.Φ.Η. 3-0 (25-16, 25-23, 25-16)

Γυμναστήριο "Παραλίας" Καλαμάτας, 01/11, 19:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου Members Paron

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Καραγιαννόπουλος, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς, Κοσμάς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Κυριακή 02 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο ¨Δημήτριος Βικέλας" Σύρου, 02/11, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Διαιτητές: Βουδούρης, Γεωργιάδης, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Συρίγος, Βρούτσης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Γυμναστήριο ¨Μελίνα Μερκούρη" Ρέντη, 02/11, 19:45 (ΕΡΤ-2 Σπορ): Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Επόπτες: Καπότης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.