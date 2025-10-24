Φοβερός ΠΑΟΚ έκανε 10 μπλοκ σε ένα σετ στο ματς με τον Φοίνικα (vid)

Εντυπωσιακό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Φοίνικα στο Παλατάκι, με τους Θεσσαλονικείς να κάνουν 10 μπλοκ μόνο σε ένα σετ και συγκεκριμένα στο 2ο.

Την μεγάλη δύναμη που αναμένεται να έχει και φέτος στο μπλοκ έδειξε από το πρώτο κιόλας παιχνίδι στην Volley League ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Γιόσκο Μιλενκόσκι έκανε κόντρα στον Φοίνικα Σύρου στο Παλατάκι, όχι ένα και δύο, αλλά 10 μπλοκ μόλις σε ένα σετ και συγκεκριμένα στο 2ο. Μια επίδοση που σίγουρα δεν είχαμε συνηθίσει και δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο πως οι «ασπρόμαυροι» θα είναι εξαιρετικά δυνατοί πάνω στο φιλέ.