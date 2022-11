Ιντάλγκο: «Πήραμε το μάθημά μας, θα επισκεφτούν το ναό μας σύντομα»

Με ανάρτησή του ο ακραίος του Ολυμπιακού, Σαλβαντόρ με ανάρτησή του αναφέρθηκε στην ήττα από τον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας πως οι Πειραιώτες ήταν το μάθημά τους, ενώ στάθηκε και στο ότι οι «πράσινοι» θα επισκεφτούν το Ρέντη.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, με τους «πράσινους» παρότι βρέθηκαν πίσω με 0-2, να επικρατούν με 3-2 στον Άγιο Θωμά. Στον αγώνα αυτό αναφέρθηκε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, ο ακραίος των «ερυθρολεύκων», Σαλβαντόρ Ιντάλγκο τονίζοντας μεταξύ άλλων πως οι Πειραιώτες πήραν το μάθημά τους.

Αναλυτικά ο Γερμανοκουβανός ανέφερε: «Μεγάλη ομαδική προσπάθεια στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Το μάθημα το πήραμε και συνεχίζουμε, θα χρειαστεί όμως να επισκεφτούν και τον ναό μας σύντομα! Μερικές φορές ακόμα και όταν χάνεις κερδίζεις πράγματα. Είμαστε ακόμα στην 1η θέση του πρωταθλήματος και βασιζόμαστε μόνο στην ομαδική μας προσπάθεια!».

Great Team effort in the Derby

Lesson learned and we keep going,they may have to visit out temple too any time soon!

Sometimes even when you lose you WIN

We are still in the 1 place of the League and just depend of our team effort !

We are @OlympiacosSFP #SHO23 #WithTheHammer pic.twitter.com/5NbmmhrgGs