Με εξαίρεση το τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός χωρίς να συναντήσει προβλήματα επικράτησε του ΑΟ Θήρας με 3-1 και βρίσκεται μια νίκη μακριά από την πρόκριση στον τελικό. Την Τετάρτη στη Σαντορίνη το δεύτερο παιχνίδι.

Κάνοντας επίδειξη δύναμης στα τρία από τα τέσσερα σετ που παίχτηκαν ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-1 (25-15, 25-20, 20-25, 25-15) του ΑΟ Θήρας και έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για να προκριθεί στον τελικό. Το επόμενο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την Μεγάλη Τετάρτη στη Σαντορίνη με τις «πράσινες» να θέλουν τη νίκη για να σφραγίσουν την πρόκριση και τις νησιώτισσες για να μείνουν ζωντανές στην μάχη για τον τελικό.

Στα του αγώνα η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι μπήκε εξαιρετικά στο γήπεδο και πήρε με χαρακτηριστική άνεση τα δύο πρώτα σετ, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα. Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενες του Μανώλη Σκουλικάρη αντέδρασαν και έκαναν με άνεση το 2-1, αλλά ήταν σαν να έμειναν από δυνάμεις με τις «πράσινες» χωρίς να συναντήσουν το παραμικρό πρόβλημα να κάνουν το 25-15 και να κατακτούν τη νίκη.

Διαιτητές: Νικάκης, Βελώνης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Γεώργας, Νικολάου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-13, 25-15

2ο σετ: 8-4, 16-12, 21-15, 25-20

3ο σετ: 3-8, 12-16, 17-21, 20-25

4ο σετ: 8-2, 16-8, 21-11, 25-15

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 55 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 3 άσσους, 47 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-15, 25-20, 20-25, 25-15) σε 103′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 10 (6/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Γουάιτ 17 (13/36 επ., 4 μπλοκ, 15% υπ. – 8% άριστες), Μπένετ 19 (19/36 επ.), Κωνσταντινίδου 6 (1/2 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 13 (10/24 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 45% υπ. – 30% άριστες), Παπαγεωργίου 8 (5/11 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 40% υπ. – 10% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη 1 (1 άσσος), Στράντζαλη 1 (1/1 επ., 57% υπ. – 14% άριστες), Σάμανταν, Κωνσταντίνου, Ράπτη.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Πάβισιτς 13 (13/36 επ., 45% υπ. – 26% άριστες), Σιρίνινα 5 (3/10 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάασε 14 (12/36 επ., 2 μπλοκ), Δημητριάδη 8 (6/13 επ., 2 μπλοκ), Γενιτσαρίδη 13 (13/37 επ., 41% υπ. – 7% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 33% υπ. – 22% άριστες), Σαουλίδου (λ), Μπαρμπαλιού, Θωμαΐδου, Μιρτσκουλάβα 1 (1 άσσος), Κεραμιτσοπούλου.

Volley League Γυναικών – Πλέι οφ θέσεις 1-4

Κυριακή 5 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Α.Ε.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (25-23, 27-25, 12-25, 25-27, 12-15)

Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας 3-1 (25-15, 25-20, 20-25, 25-15)

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 19.00: Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ε.Κ. (1-0 νίκες)

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.30: Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, -: Α.Ε.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Γυμναστήριο Μετς, -: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας