Μυτσκίδης: «Μπήκαμε φοβισμένοι κάτι φυσιολογικό» (vid)

Ο τεχνικός του ΖΑΟΝ, Μπάμπη Μυτσκίδης ανέφερε πως η ομάδα του μπήκε φοβισμένα στον πρώτο τελικό, κάτι λογικό όπως τόνισε και ο ίδιος.

Ο ΖΑΟΝ στον πρώτο του τελικό μετά από 45 χρόνια δεν κατάφερε να βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό με εξαίρεση το τρίτο σετ και γνώρισε την ήττα με 3-0 στο Μετς. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Μπάμπης Μυτσκίδης μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Μπήκαμε αρκετά φοβισμένα και μπορεί να ήταν φυσιολογικό. Στη συνέχεια κάναμε κάποια λάθη, ο Παναθηναϊκός ήταν καλός και κέρδισε δίκαια. Ήταν καλός και στην επίθεση και στο μπλοκ άμυνα. Μας πίεσε στο σέρβις, εμείς δεν ήμασταν καλοί στα πρώτα δύο σετ. Στο τρίτο ισορροπήσαμε το ματς, το φέραμε στα μέτρα μας μήπως πάρουμε κάτι που θα μπορούσε να αλλάξει τη ροή του ματς. Από εκεί και πέρα συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που κέρδισε δίκαια. Θα κάνουμε την αποκατάσταση μας και θα ετοιμαστούμε για το δεύτερο ματς. Θέλουμε να βρει ρυθμό η Τεϊσέιρα, μακάρι στη συνέχεια να έχει την καλή απόδοση που είχε στο τελευταίο σετ. Όλες οι αθλήτριες είναι εδώ για να βοηθήσουν την ομάδα».