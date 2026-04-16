Παίκτρια της ΑΕΚ είναι και τυπικά η Ελευθερία Μανιατογιάννη με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτηση της 30χρονης λίμπερο.

Η ενίσχυση της ΑΕΚ συνεχίζεται για τη νέα χρονιά, με την Ένωση να ανακοινώνει την απόκτηση της 30χρονης λίμπερο, Ελευθερίας Μανιατογιάννη που μαζί με την Εβίτα Ξηντάρα αναμένεται να δημιουργήσουν ένα εξαιρετικό δίδυμο στην θέση αυτή.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Ελευθερία Μανιατογιάννη. Η 30χρονη (09/12/1995) διεθνής λίμπερο, ύψους 1,61 μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Ελευθερία Μανιατογιάννη, ξεκίνησε την καριέρα της από τις Νέες Βύρωνα. Τη σεζόν 2016-17 αγωνίστηκε στην ΑΕ Αγ. Παρασκευής, για να ακολουθήσει η μεταγραφή της στον Πανιώνιο ΓΣΣ (2017-18). Την επόμενη τριετία αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ηλυσιακού, ενώ τα τελευταία 5 χρόνια αγωνιζόταν στη Θέτιδα Βούλας, φτάνοντας δύο φορές ως τον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Ελευθερία Μανιατογιάννη δήλωσε στο aek.gr: «Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και μεγάλη τιμή που εντάσσομαι στην οικογένεια της ΑΕΚ. Πρόκειται για έναν μεγάλο σύλλογο με τόσο δυνατή ιστορία, υψηλούς στόχους, και νιώθω έτοιμη να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να συμβάλλω στην επίτευξή τους. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την προσέγγιση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Υπόσχομαι σκληρή δουλειά, αφοσίωση και πάθος ώστε να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της ομάδας και του κόσμου της. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν και να ζήσω αυτή τη νέα πρόκληση, φορώντας τη φανέλα της ΑΕΚ και να παλέψουμε όλοι μαζί για τους στόχους μας, να ζήσουμε έντονες στιγμές και να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό».

Ελευθερία, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».