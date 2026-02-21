Ο Πανιώνιος ήταν νικητής στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης με την ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς να επικρατεί του Μίλωνα στο Κροίσος Πέρσης με 3-0.

Το ντέρμπι της Νέας Σμύρνης βρήκε νικητή τον Πανιώνιο που στρέφει πλέον την προσοχή του στον επαναληπτικό ημιτελικό του Challenge Cup με τον Παναθηναϊκό (Τετάρτη 25/2). Οι «κυανέρυθρες» επικράτησαν με 3-0 (22-25, 16-25, 27-29) και έφτασαν στους 42 βαθμούς εξασφαλίζοντας σε μεγάλο βαθμό την 3η θέση και συνεχίζουν την μάχη για την 2η. Οι ηττημένες από την πλευρά τους έμειναν στους 20 βαθμούς και δύσκολα θα προλάβουν την οκτάδα.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες έχοντας ξαναλέμε και το μυαλό στο ιστορικό παιχνίδι της Τετάρτης μπήκαν καλύτερα και πήραν σχετικά εύκολα τα δύο πρώτα σετ. Στο τρίτο είχαμε μεγάλο ντέρμπι με τον Πανιώνιο να κάνει το 5-10, αλλά τον Μίλωνα να μειώνει στον πόντο (19-20). Στην συνέχεια μάλιστα ισοφάρισε (23-23), όμως παρόλο που έσβησε τρία ματς μπολ δεν πέρασε ποτέ μπροστά και στο 27-27 ένα χαμένο σερβίς και μια κόντρα της Ραχίμοβα τελείωσαν το ματς

Διαιτητές: Μενεσλής, Παπαθανασίου, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Ειρ., Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Δουκάκη, Βέντρας, Γραμματεία: Καλιγέρη.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-6, 13-16, 18-21, 22-25

2ο σετ: 2-8, 8-16, 11-21, 16-25

3ο σετ: 6-8, 13-16, 19-21, 27-29

Τα σετ: 0-3 (22-25, 16-25, 27-29) σε 84'.

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 8 άσσους, 44 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σάρις 16 (15/40 επ., 1 άσσος, 50% υπ.-25% άριστες), Χάτσον 7 (6/23 επ., 1 μπλοκ, 22% υπ.-13% άριστες), Πήττα 8 (5/10 επ., 3 μπλοκ), Αργυρίου 7 (5/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 2 (2/3 επ.) / Χάνα (λ, 50% υπ.-50% άριστες), Ωραιοπούλου (λ), Λεονταρίδου, Σκουλούδη.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 13 (10/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% άριστες), Στογίλκοβιτς 3 (2/8 επ., 1 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 13 (10/28 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 53% υπ. - 53% άριστες), Ραχίμοβα 17 (15/32 επ., 2 άσσοι), Ζακχαίου 8 (4/12 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Καρέλια 4 (3/7 επ., 1 άσσος), / Κακουράτου (λ, 56% υπ. - 22% άριστες).