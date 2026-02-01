Ο Παναθηναϊκός συνεχίζοντας το αήττητο σερί του επικράτησε και μέσα στο Ζηρίνειο του ΖΑΟΝ, έκανε το 16 στα 16 και αύξησε σε 5 την διαφορά του από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε το νικηφόρο σερί του στο Ζηρίνειο, επικρατώντας του ΖΑΟΝ με 3-1 σετ. Το τριφύλλι πανηγύρισε την 16η νίκη του σε ισάριθμους αγώνες στην Volley League γυναικών και 22η στην σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις.

Με τους τρεις βαθμούς της νίκης και σε συνδυασμό με την ήττα του Ολυμπιακού από τον Πανιώνιο, ο Παναθηναϊκός είναι πλέον στο +5 από τις ερυθρόλευκες. Ο ΖΑΟΝ που πάλεψε όλα τα σετ έμεινε στους 27 βαθμούς και έχασε την ευκαιρία να πιάσει τον ΑΟ Θήρας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Χατζηβασιλείου, Τσαλεντζ ρέφερι: Ράντσιου, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Δημόπουλος, Πετρόπουλος, Γραμματεία: Γλυκού.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 15-16, 18-21, 19-25

2ο σετ: 5-8, 13-16, 21-18, 25-19

3ο σετ: 4-8, 15-16, 17-21, 22-25

4ο σετ: 6-8, 11-16, 20-21, 24-26

*Οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 6 άσσους, 63 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 15 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 50 επιθέσεις, 16 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (19-25, 25-19, 22-25, 24-26) σε 121'

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 5 (3/8 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τικμανίδου 23 (20/36 επ., 3 μπλοκ, 65% υπ. - 46% άριστες), Αλεξάκου 15 (15/35 επ., 46% υπ. - 30% άριστες), Γράβαρη 9 (4/9 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Ταϊσέιρα 21 (21/53 επ.) / Μπελιά (λ, 67% υπ. - 33% άριστες), Νικόλοβα 1 (1 άσσος).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 6 (3/9 επ., 3 μπλοκ), Γουάιτ 8 (7/24 επ., 1 μπλοκ, 37% υπ. - 26% άριστες), Μπένετ 20 (17/36 επ., 3 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 5 (1/2 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 17 (13/30 επ., 4 μπλοκ, 59% υπ. - 41% άριστες), Παπαγεωργίου 3 (2/4 επ., 1 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 33% υπ. - 13% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Στράντζαλη 4 (3/9 επ., 1 άσσος, 47% υπ. - 47% άριστες), Ράπτη, Σάμανταν 5 (3/4 επ., 2 μπλοκ), Κωνσταντίνου 1 (1/3 επ.).

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 16ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 31/1

Ηλυσιακός – ΑΟ Θήρας 0-3 (21-25, 15-25, 14-25)

Μίλων – Μαρκόπουλο 3-1 (25-20, 23-25, 25-23, 25-15)

Άρης – Θέτις 3-2 (21-25, 25-19, 25-20, 18-25, 15-9)

Κυριακή 1/2

Πανιώνιος – Ολυμπιακός 3-1 (18-25, 27-25, 25-20, 25-12)

ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός 1-3 (19-25, 25-19, 22-25, 24-26)

Τρίτη 3/2

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (19:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Παναθηναϊκός 44

2. Ολυμπιακός 39

3. Πανιώνιος 36

4. ΑΟ Θήρας 30

5. ΠΑΟΚ 28

6. ΖΑΟΝ 27

7. ΑΕΚ 22

8. Θέτις Βούλας 19

9. Μίλων 15

10. Μαρκόπουλο 10

11. Άρης 9

12. Ηλυσιακός 6