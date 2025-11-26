Η ακραία του Παναθηναϊκού, Μικάγια Γουάιτ αναδείχθηκε πολυτιμότερη παίκτρια της 6ης αγωνιστικής στην Volley League Γυναικών.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη της αγωνιστικής στην 6η στροφή της Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 του ΠΑΟΚ. Μια νίκη που σε μεγάλο βαθμό είχε και την σφραγίδα της Μικάγια Γουάιτ με την Αμερικανίδα ακραία να αναδεικνύεται πολυτιμότερη παίκτρια της αγωνιστικής.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΠΕ έχει ως εξής: «Η Μικάγια Γουάιτ κατέκτησε το βραβείο της MVP της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών.

Η Αμερικανίδα ακραία με 19 πόντους ήταν η κορυφαία του Παναθηναϊκού στην νίκη με 3-0 σετ απέναντι στον ΠΑΟΚ, βοηθώντας τα μέγιστα έτσι ώστε το τριφύλλι να κάνει το 6Χ6 στο πρωτάθλημα. Είχε 61% αποτελεσματικότητα με 19/31 τελειωμένες επιθέσεις, ενώ ήταν αυτή που έδωσε το πρώτο και το τρίτο σετ στην ομάδα της.

Η Μικάγια Γουάιτ γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 20 Σεπτεμβρίου του 1996. Αφού σπούδασε και έπαιξε στο κολλεγιακό πρωτάθλημα με το πανεπιστήμιο του Τέξας, ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα στο Πουέρτο Ρίκο. Το 2020 ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και αγωνίστηκε στη Γαλλία για δύο σεζόν με τη φανέλα των Καννών. Το 2022 μετακόμισε στην Βραζιλία, ενώ ένα χρόνο αργότερα επέστρεψε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Τουρκία. Πέρυσι έπαιξε στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών (MLV) και το καλοκαίρι του 2025 συμφώνησε να αγωνιστεί στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό.

«Είχαμε μια πολύ καλή εβδομάδα προετοιμασίας πριν από τον αγώνα μας με τον ΠΑΟΚ, και η απόδοσή μας έδειξε όσα δουλέψαμε καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ως ομάδα εκτελέσαμε το πλάνο μας, κάτι που μας επέτρεψε να παίξουμε με αυτοπεποίθηση και να πιέσουμε τον αντίπαλο. Είμαι πραγματικά ευλογημένη που είμαι η MVP της αγωνιστικής, σας ευχαριστώ για την αναγνώριση. Πιστεύω πως φέτος υπάρχουν πολλές ταλαντούχες αθλήτριες στη ελληνική λίγκα, οπότε το να με επιλέξουν ως MVP είναι πραγματική τιμή με τόσο πολύ ταλέντο φέτος» δήλωσε η Μικάγια Γουάιτ.

Η κορυφαία επτάδα της 6ης αγωνιστικής

Διαγώνια: Iuna Zadorojnai 23π. (Α.Σ. Άρης) 23π. (22/38 επ., 1 άσσος).

Πασαδόρος: Yadhira Anchante (Α.Ο. Θήρας) 2π. (1/6 επ., 1 άσσος).

Ακραίες: Micaya White (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 19π. (19/31 επ., 50% υπ. - 25% άριστες), Elitsa Atanasijevic-Vasileva (Πανιώνιος Betsson) 25π. (25/51 επ., 56% υπ. - 25% άριστες).

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 8π. (3/5 επ., 5 μπλοκ), Ιωάννα Κασδοβασίλη (Ζ.Α.Ο.Ν.) 9π. (5/6 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ).

Λίμπερο: Μαριαλένα Αρτακιανού (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.), (λ, 75% υπ. - 33% άριστες).