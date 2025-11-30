Το αήττητο σερί του συνέχισε ο Παναθηναϊκός, με τις «πράσινες» ναι μεν να χάνουν σετ από τον ΑΟ Θήρας, αλλά να κάνουν περίπατο στα άλλα τρία κερδίζοντας με 3-1.

Το 7 στα 7 στην φετινή Volley League, ούσα η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει να είναι αήττητη, πέτυχε ο Παναθηναϊκός. Τα κορίτσια του Κιαπίνι πέρασαν σαν σίφουνας και από την Σαντορίνη επικρατώντας του ΑΟ Θήρας με 3-1 (14-25, 25-21, 16-25, 17-25). Με τη νίκη αυτή οι «πράσινες» έφτασαν τους 18 βαθμούς και παρέμειναν στην 2η θέση με τον Ολυμπιακό να είναι στην κορυφή με 19. Οι νησιώτισσες από την πλευρά τους έμειναν στους 10 και την 6η θέση.

Στα του αγώνα το μόνο σετ που είχε ενδιαφέρον ήταν το 2ο, όταν μετά το εύκολο 0-1 οι γηπεδούχες θέλησαν να αντιδράσουν, πήραν μια μεγάλη διαφορά, οι φιλοξενούμενες προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν με το 1-1 να είναι γεγονός. Στα υπόλοιπα δύο το «τριφύλλι» έκανε περίπατο στο όμορφο νησί, όπως φαίνεται και από τους πόντους που κέρδισε ο ΑΟ Θήρας.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες ήταν η Γουάιτ που σταμάτησε στους 26 πόντους και την ακολούθησαν οι Λαμπκόφσκα και Μπένετ με 18 και 16 αντίστοιχα. Για τις ηττημένες του Μανώλη Σκουλικάρη η Πάβισιτς; είχε 15 και η Σιρίνινα 10, αλλά δεν έφτασαν για να μπορέσει η ομάδα τους να πάρει κάτι από το ματς αυτό.

Διαιτητές: Νικάκης, Ράντσιου, Παρατηρητής: Πέρρος, Επόπτες: Τομαράς Στ., Οσιπίδης, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 6-16, 11-21, 14-25

2ο σετ: 8-3, 16-10, 21-16, 25-21

3ο σετ: 7-8, 10-16, 11-21, 16-25

4ο σετ: 8-6, 13-16, 14-21, 17-25

*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 1 άσσο, 37 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 61 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (14-25, 25-21, 16-25, 17-25) σε 108'

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 3 (1/2 επ., 2 μπλοκ), Πάβισιτς 15 (12/32 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 35% υπ. - 22% άριστες), Σιρίνινα 10 (6/18 επ., 4 μπλοκ), Μάασε 6 (6/32 επ.), Γενιτσαρίδη 8 (7/29 επ., 1 μπλοκ, 41% υπ. - 11% άριστες), Τσιόγκα 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ) / Τουλγαρίδου (λ, 67% υπ. - 37% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Θωμαΐδου, Άμποτ 1 (1/10 επ., 50% υπ. - 25% άριστες).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (6/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γουάιτ 26 (22/41 επ., 4 μπλοκ, 45% υπ. - 15% άριστες), Μπένετ 16 (14/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 18 (15/37 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 50% υπ. - 25% άριστες), Παπαγεωργίου 6 (4/9 επ., 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 50% υπ. - 31% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη, Κωνσταντίνου, Παπά.