Μία ακόμη νίκη προσέθεσε ο ΖΑΟΝ στο ενεργητικό του, για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών, με την ΑΕΚ να επιστρέφει επίσης στα θετικά αποτελέσματα...

Νικηφόρο σερί χτίζει ο ΖΑΟΝ στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών, επικρατώντας του Άρη. Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ, η οποία στην έδρα της ήταν καταιγιστική επί της Θέτιδας, για την 8η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά ο ΖΑΟΝ επικράτησε με 3-1 σετ (25-20, 24-26, 25-18, 25-15) του Άρη. Αυτή ήταν η τρίτη σερί νίκη της ομάδας από την Κηφισιά, η οποία έχει βρει πολύ καλό ρυθμό και δείχνει ν' ανεβάζει το επίπεδο του παιχνιδιού κάθε εβδομάδα.

Τα πρώτα σετ ήταν ανταγωνιστικά, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από ένα. Ωστόσο, τα επόμενα δύο ανήκαν εξ' ολοκλήρου στις γηπεδούχους οι οποίες κυριάρχησαν για να φτάσουν στη νίκη με 3-1 σετ. Με αυτή τη νίκη ο ΖΑΟΝ ανέβηκε στους 18 βαθμούς και την τρίτη θέση, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό από τον οποίο έχει έναν αγώνα παραπάνω.

Στο άλλο ματς, η ΑΕΚ κυριάρχησε της Θέτιδας νικώντας με 3-0 σετ (25-20, 25-18, 25-17). Οι παίκτριες της Ένωσης ήταν επιβλητικές κόντρα στην ομάδα της Βούλας, επιστρέφοντας στις νίκες μετά από τρεις ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Με αυτό το... τρίποντο οι «κιτρινόμαυρες» ανέβηκαν στους 9 βαθμούς, ισοβαθμώντας με τον Μίλωνα που βρίσκεται στην 8η θέση της βαθμολογίας και έχει έναν αγώνα λιγότερο.