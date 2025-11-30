Μαγικός ΖΑΙΝ με την ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη να περνάει σαν σίφουνας από την Μίκρα επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1 και να είναι μόνη της στην 3η θέση.

Δεν λέει να κατεβάσει το πόδι από το γκάζι ο ΖΑΟΝ. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων συνέχισε το εξαιρετικό ξεκίνημα που έχει κάνει στην Volley League Γυναικών στην επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία, επικρατώντας μέσα στη Μίκρα του ΠΑΟΚ με 3-1 (22-25, 12-25, 25-20, 19-25) και ανέβηκε μόνη στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 15 βαθμούς, αφήνοντας στην 4η τις «ασπρόμαυρες» που έμειναν στους 12.

Το ακόμα πιο σημαντικό όμως είναι πως έδειξαν πως πραγματικά με το καλημέρα στην μεγάλη κατηγορία είναι έτοιμη να κάνει την διαφορά και να κοιτάξει όσο πιο ψηλά γίνεται. Από την άλλη ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο που είχε νικήσει με χαρακτηριστική ευκολία τον Πανιώνιο, ουσιαστικά δεν μπήκε καθόλου στο ματς γνωρίζοντας την ήττα.

Στα του αγώνα το πρώτο σετ ήταν ντέρμπι με τον ΖΑΟΝ στο τέλος να καταφέρνει να κάνει το 0-1. Οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με 4-8, με τις γηπεδούχες να αντιδρούν και να ισοφαρίζουν σε 10-10. Και πάλι ο ΖΑΟΝ έφτασε σε ένα +3, αλλά και πάλι ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 19-19. Στο σημείο εκείνο τα κορίτσια του Μυτσκίδη έκαναν ένα 3-0 και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα με 0-1.

Στο δεύτερο σετ, στο τάραφλεξ της Μίκρας υπήρχε μόνο ο ΖΑΟΝ κάτι που δείχνει και το σαρωτικό 12-25, μια διαφορά που δεν επιδέχεται της παραμικρής ανάλυσης. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε και εν μέρει κατάφερε να μπει και πάλι στο ματς μειώνοντας σε 2-1, αλλά ο ΖΑΟΝ μπήκε πολύ δυνατά στο τέταρτο, προηγήθηκε με 3-8, αύξησε την διαφορά σε 4-14 και όλα πήραν τον δρόμο τους.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η φοβερή Κραϊντούμπα που είχε 34 πόντους, με την Τικμανίδου να ακολουθεί με 16 και την Νικόλοβα να έχει 14. Για τις ηττημένες η Τάουμπνερ είχε 18, η Σίζαρ 17 και η Τοντάι 14, αλλά δεν έφταναν για να πάρει κάτι η ομάδα τους.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Μπουκουβάλα, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Κοτσικάρη, Δόντσιος, Γραμματεία: Κουμπλή.

Διακύμανση

1ο σετ: 4-8, 13-16, 19-21, 21-25

2ο σετ: 4-8, 9-16, 11-21, 12-25

3ο σετ: 7-8, 16-14, 21-17, 25-20

4ο σετ: 3-8, 9-16, 13-21, 19-25

Τα σετ: 1-3 (21-25, 12-25, 25-20, 19-25) σε 113'.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 4 άσσους, 56 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων, ενώ οι πόντοι του ΖΑΟΝ προήλθαν από 2 άσσους, 62 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων.

Π.Α.Ο.Κ. F&U (Γιάννης Γιαπάνης): Τάουμπνερ 18 (16/42 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Τοντάι 14 (9/14 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Σίζαρ 17 (16/31 επ., 1 άσσος, 51% υπ.-31% άριστες), Βαν Ντε Βίβερ 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Σαντιάγο 6 (6/18 επ., 63% υπ.-37% άριστες), Κιουτσιούκη / Καραμπάση (λ, 54% υπ.-38% άριστες), Θεοδοσίου (λ), Απλαδά 5 (4/7 επ., 1 μπλοκ), Αντύπα 4 (4/15 επ., 36% υπ.-18% άριστες), Μπαλογιάννη, Καραφουλίδου 1 (1/4 επ.), Τσοχατζή.

Ζ.Α.Ο.Ν. (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ), Τικμανίδου 16 (14/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 42% υπ.-22% άριστες), Γράβαρη 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Στογίλκοβιτς 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Νικόλοβα 14 (11/22 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 57% υπ.-30% άριστες), Κραϊντούμπα 34 (30/53 επ., 4 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ, 50% υπ.-36% άριστες), Ζιώγα, Μπέκτας.

Η γνώμη του πάγκου

Γιάννης Γιαπάνης (προπονητής ΠΑΟΚ): «Είναι ένα πολύ κακό αποτέλεσμα. Δεν είμαστε γενικά καλά αγωνιστικά το τελευταίο διάστημα και τώρα πλέον δεν είμαστε καλά και ψυχολογικά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ευρωπαϊκό ματς την Τετάρτη και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε λίγο την ψυχολογία μας»

Μπάμπης Μυτσκίδης (προπονητής ΖΑΟΝ): «Θεωρώ ότι κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι παρά τα προβλήματα που είχαμε όλη την εβδομάδα και δεν μπορέσαμε να προπονηθούμε όπως θέλαμε. Συγχαρητήρια στα κορίτσια γιατί πήραμε μια νίκη που μας μεγαλώνει σαν σύλλογο στην έδρα του ΠΑΟΚ. Παίξαμε πολύ καλά σε όλους τους τομείς, ήμασταν σωστοί τακτικά δημιουργήσαμε προβλήματα στον ΠΑΟΚ και παίξαμε γενικά καλά. Συνεχίζουμε ταπεινά για το επόμενο ματς».