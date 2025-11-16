Με την Μίλιτσα Κούμπουρα να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση έχοντας 28 πόντους ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής επικρατώντας με 3-1 τον Πανιώνιο.

Μεγάλο παιχνίδι στο κλειστό του Ρέντη με τον Ολυμπιακό και τον Πανιώνιο να μας προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Οι περσινές πρωταθλήτριες που πριν λίγες ημέρες κατάφεραν να προκριθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στους ομίλους του Champions League, κατάφεραν να πάρουν το σημαντικό αυτό τρίποντο επικρατώντας με 3-1 (25-23, 25-23, 18-25, 25-21).

Μια νίκη που τις έφερε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα φτάνοντας τους 13 βαθμούς, αφήνοντας στην 2η θέση τον μοναδικό αήττητο του πρωταθλήματος Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Οι «κυανέρυθρες» από την πλευρά τους μετά την 3η τους ήττα στην Volley League έπεσαν στην 7η θέση έχοντας 7 βαθμούς και σίγουρα θα πρέπει να ανεβάσουν στροφές αν θέλουν να πετύχουν τους στόχους τους.

Στα του αγώνα στα δύο πρώτα σετ τα πάντα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες με τον γηπεδούχο Ολυμπιακό να καταφέρνει να τα κάνει δικά του και να δείξει έτοιμος για να πάρει και σχετικά άνετα αυτό το ντέρμπι. Στο τρίτο ωστόσο οι φιλοξενούμενες παίζοντας ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο προσπάθησαν να αντιδράσουν και τα κατάφεραν καθώς μείωσαν σε 2-1 παίρνοντας το σετ με χαρακτηριστική άνεση.

Έτσι όλα κρίθηκαν στο τέταρτο και τελευταίο όπως εξελίχθηκε σετ, Εκεί τα κορίτσια του Ντράγκαν Νέσιτς μπήκαν πολύ πιο δυνατά, όπως τελείωσαν και το προηγούμενο και πήραν μια διαφορά 4 πόντων (5-9), δείχνοντας έτοιμες να ισοφαρίσουν και να στείλουν το ντέρμπι στο τάι μπρέικ. Στο σημείο εκείνο υπήρξε η αντίδραση των γηπεδούχων που άρχισαν να μειώνουν και έφτασαν να πάρουν το προβάδισμα με 15-13. Και πάλι ο Πανιώνιος με ένα 3-0 πήρε εκ νέου το προβάδισμα και οι δύο ομάδες έφτασαν μαζί μέχρι το 21-21. Εκεί μίλησε η εντυπωσιακή σήμερα Κούμπουρα που με δύο πόντους από επίθεση και έναν άσο οδήγησε τον Ολυμπιακό στο 25-21 (είχε και έναν πόντο η Στεβάνοβιτς) και στη νίκη με 3-1.

Η Σέρβα διαγώνια ήταν ασταμάτητη έχοντας συνολικά 28 πόντους και την εξαιρετική Αμπντεραχίμ να την ακολουθεί με 18, ενώ 10 είχε η Στεβάνοβιτς. Για τις ηττημένες η Ραχίμοβα είχε 18, η Ατανασίγιεβιτς 15 και η Ζακχαίου 11.

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Αρβανίτης, Τσάλεντζ ρέφερι: Βουδούρης, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργόπουλος, Επόπτες: Κοκορομύτη, Μουζακίτη, Γραμματεία: Καπουράνη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-23

2ο σετ: 8-7, 16-11, 21-18, 25-23

3ο σετ: 5-8, 12-16, 16-21, 18-25

4ο σετ: 5-8, 15-16, 21-20, 25-21

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 5 άσσους, 64 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσσους, 49 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-23, 25-23, 18-25, 25-21) σε 111'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 8 (4/8 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κούμπουρα 28 (25/61 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 10 (8/18 επ., 2 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 18 (17/35 επ., 1 μπλοκ, 74% υπ. - 44% άριστες), Κόνεο 8 (8/25 επ., 66% υπ. - 28% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (2 άσσοι) / Αρτακιανού (λ, 61% υπ. - 32% άριστες), Σαμπάτη (λ), Ηλιοπούλου, Οικονομίδου, Τερζόγλου 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Ριστίσεβιτς 9 (9/32 επ., 73% υπ. - 60% άριστες), Κοβαλέφσκα 4 (1 άσσος, 3 μπλοκ), Ατανασίγιεβιτς 15 (15/29 επ., 66% υπ. - 41% άριστες), Ραχίμοβα 18 (15/42 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ζακχαίου 11 (8/13 επ., 3 μπλοκ), Καρέλια / Ξανθοπούλου (λ, 83% υπ. - 67% άριστες), Κακουράτου (λ), Νομικού 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ), Αλεξάκου, Μιλεντίγιεβιτς, Φλιάκου.

Η γνώμη του πάγκου

Μπράνκο Κοβάτσεβιτς (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.): «Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, μετά και την πρόκριση στη φάση των ομίλων του CEV Champions League. Είναι μια ωραία απάντηση από την ομάδα, μετά την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε. Πραγματικά, ευχαριστώ τις αθλήτριές μας για όσα κάνουν. Και δεν εννοώ μόνο σήμερα, αλλά και όλο το τελευταίο διάστημα. Τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, αντιμετωπίζουμε αρκετές δυσκολίες, σημαντικές και απαιτητικές. Ακόμη και σήμερα, υπήρξαν στιγμές που έφτασαν να μην έχουν καθόλου ενέργεια. Κι όμως, τη βρήκαν… δεν ξέρω κι εγώ από πού, ίσως από το μυαλό και την ψυχή τους. Στο τέλος, εκτέλεσαν εξαιρετικά και πήραμε τρεις πολύ σημαντικούς βαθμούς. Ευχαριστώ».

Μιλιτσα Κούμπουρα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.): «Πρώτα από όλα, είμαι πάρα πολύ περήφανη για την ομάδα μου. Σήμερα, δώσαμε τα πάντα, παρότι είμαστε αρκετά κουρασμένες, έχουμε παίξει πολλά παιχνίδια τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Στο τέταρτο σετ, ειδικά μετά το 21-21, βρήκαμε μια ενέργεια που πραγματικά δεν ξέρω από πού ήρθε και είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για αυτό. Ξέρουμε, ότι η αντίπαλη ομάδα δεν είναι καθόλου εύκολη. Τώρα, πρέπει να κοιτάμε τα παιχνίδια που έρχονται και να προετοιμαστούμε για τα πολύ δυνατά ματς που μας περιμένουν στους ομίλους του CEV Champions League».

Ντράγκαν Νέσιτς (Πανιώνιος Betsson): «Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ειδικά τα δύο πρώτα σετ. Δύο σπουδαίες ομάδες έπαιξαν σήμερα. Σίγουρα δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα αλλά είδαμε θετικά στοιχεία που μέρα με τη μέρα αλλάζουν προς το καλύτερο και για εμένα είναι πολύ σημαντικό».

Τα αποτελέσματα (5η αγωνιστική)

Σάββατο 15/11

Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11)

ΑΟ Θήρας – Ηλυσιακός 3-0 (25-16, 25-23, 25-23)

Θέτις – Άρης 3-0 (25-22, 25-16, 25-21)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-2 (21-25, 26-24, 21-25, 25-23, 15-8)

Κυριακή 16/11

Μαρκόπουλο – ΑΟΝΣ Μίλων 3-2 (17-25, 25-22, 29-27, 18-25, 15-13)

Ολυμπιακός – Πανιώνιος 3-1 (25-23, 25-23, 18-25, 25-21)

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 13

2. Παναθηναϊκός 12

3. ΠΑΟΚ 12

4. ΖΑΟΝ 9

5. Μαρκόπουλο 8

6. Μίλωνας 7

7. Πανιώνιος 7

8. Θέτιδα 7

9. ΑΟ Θήρας 7

10. ΑΕΚ 6

11. Ηλυσιακός 2

12. Άρης 0