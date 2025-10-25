Φοβερός Μίλωνας μετά τη σπουδαία νίκη επί του ΠΑΟΚ στη Μίκρα έκανε το δύο στα δύο νικώντας και τον ΑΟ Θήρας

Εξαιρετικός Μίλωνας στο ξεκίνημα της Volley League Γυναικών με την ομάδα της Νέας Σμύρνης μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην Μίκρα να κάνει το δύο στα δύο επικρατώντας με 3-1 του ΑΟ Θήρας.

Τη δεύτερη του νίκη σε ισάριθμους αγώνες πήρε ο Μίλων που επιβλήθηκε με 3-1 του ΑΟ Θήρας στον πρώτο εντός έδρας αγώνα του για τη φετινή χρονιά. Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου κυριάρχησε πάνω από το φιλέ έχοντας 17 μπλοκ, ενώ είχε σε πολύ καλή μέρα τις Σάρις (20π.), Σαλκούτε (19π.) και Σεγκόβια (19π.). Από την άλλη πλευρά για τις ηττημένες κορυφαία ήταν η Μάασε με 19 πόντους, με την ομάδα των Κυκλάδων να μην εκμεταλλεύεται τα 25 λάθη του Μίλωνα έναντι των 17 δικών της.

*Πριν το πρώτο σερβίς της αναμέτρησης βραβεύτηκε η Νταϊάνα Σεγκόβια για την ανάδειξή της ως MVP της 1ης αγωνιστικής.

Διαιτητές: Πρέντζας, Αντωνόπουλος, Παρατηρητής: Καπάνταης, Επόπτες: Νικολάου, Πολάτος, Γραμματεία: Νικολάου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-11, 21-19, 27-25

2ο σετ: 2-8, 12-16, 17-21, 18-25

3ο σετ: 2-8, 15-16, 21-18, 25-21

4ο σετ: 8-5, 16-12, 21-14, 25-19

*Οι πόντοι του Μίλωνα προήλθαν από 3 άσσους, 58 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 17 λάθη αντιπάλων και της Θήρας προήλθαν από 7 άσσους, 50 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (27-25, 18-25, 25-21, 25-19) σε 120'

Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ (Κώστας Παπαδόπουλος): Σεγκόβια 19 (16/50 επ., 3 μπλοκ), Σάρις 20 (17/47 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 38% υπ. - 15% άριστες), Σαλκούτε 19 (17/47 επ., 2 μπλοκ, 62% υπ. - 41% άριστες), Σκουλούδη 9 (4/11 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Αργυρίου 5 (2/6 επ., 3 μπλοκ), Ζαμπορόφσκα 6 (2/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Τζαγκαράκη (λ, 46% υπ. - 23% άριστες), Χάνα (λ), Μπρουκς.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Ματέο Φρέσκι): Αντσάντε 2 (1/2 επ., 1 άσσος), Πάβιτσιτς 10 (8/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 12% υπ. - 12% άριστες), Μάασε 19 (16/43 επ., 3 μπλοκ), Δημητριάδη 12 (6/14 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ), Τσιόγκα 1 (1 μπλοκ), Άμποτ 15 (15/40 επ., 46% υπ. - 23% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 67% υπ. - 58% άριστες), Σιρίνινα 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ), Μπαρμπαλιού 1 (1/3 επ.), Γενιτσαρίδη 1 (1 άσσος, 35% υπ. - 24% άριστες).