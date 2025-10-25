Νέσιτς: «Δική μου ευθύνη η απόδοση της ομάδας»
Ο κόουτς Ντράγκαν Νέσιτς - που έκανε λόγο και για την ανάγκη η ομάδα του Πανιωνίου να είχε πιο καλή διαχείριση στον αγώνα που έχασε από τον Παναθηναϊκό (με 3-2 σετ) τόνισε από την πλευρά του πως «αρχίσαμε πολύ καλά στο παιχνίδι. Κινηθήκαμε πολύ καλά στο σερβίς. Στη συνέχεια χάσαμε αυτήν την ευκαιρία (από το σερβίς). Το παιχνίδι άνοιξε με αρνητικό τρόπο για εμάς (μετά). Είναι όλη η ευθύνη δική μου για την σπόδοση της ομάδας».
