Με ένα ντέρμπι ξεκίνησε η Volley League Γυναικών. Στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, ο Πανιώνιος με εξαιρετικό μπλοκ, αλλά και βάθος πάγκου επικράτησε της ΑΕΚ με 3-1 παίρνοντας το τρίποντο.

Ο Πανιώνιος ήταν ο νικητής στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς στην Volley League Γυναικών. Τα κορίτσια του Ντράγκαν Νέσιτς έχοντας ως μεγάλο όπλο το μπλοκ, αλλά και πολλές λύσεις από τον πάγκο, επικράτησαν με 3-1 (25-27, 25-21, 22-25, 20-25) και ξεκίνησαν με νίκη το πρωτάθλημα. Μεγάλο παιχνίδι από την Ραχίμοβα, σημαντική η είσοδος της Αλεξάκου.

Μεγάλο ντέρμπι το πρώτο

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο ΑΕΚ και Πανιώνιος πάλεψαν ως το τέλος για το κατακτήσουν σε μια μεγάλη μάχη. Τόσο μεγάλη που και οι δύο ομάδες έφτασαν μαζί ως το 22-22 χωρίς καμία να μπορεί να πάρει σημαντικό προβάδισμα. Στο σημείο εκείνο οι φιλοξενούμενες έκαναν το 22-24, αλλά οι γηπεδούχες ισοφάρισαν και όλα τελείωσαν στο 25-25, όταν ένα λάθος της Ματέϊ και ένα μπλοκ της Ατανασίεγιεβιτς έκαναν το 25-27 και το 0-1 για τον Πανιώνιο.

Αντίδραση της Ένωσης και ισοφάριση

Στο δεύτερο σετ και πάλι οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί ως το 9-9, σημείο στο οποίο οι «κιτρινόμαυρες» κατάφεραν να ξεφύγουν και να φτάσουν στο +5 (15-10) και στην συνέχεια κράτησαν μια διαφορά που πήγαινε από τους 2 στους 3 πόντους, με τον Πανιώνιο να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Λάθη που έφεραν το σχετικά άνετο 25-21 για την ΑΕΚ και το 1-1.

Το πήρε προσωπικά η Ραχίμοβα παρότι η ΑΕΚ το πάλεψε και με το παραπάνω

Ντέρμπι και μάλιστα μεγάλο είχαμε και στο τρίτο σετ. Η ΑΕΚ με τον Πανιώνιο πήγαιναν μαζί μέχρι και το 12-12, με την Ένωση με ένα 4-0 να παίρνει σημαντικό προβάδισμα δείχνοντας έτοιμη για το 2-1. Η Ραχίμοβα όμως είχε άλλη άποψη και με συνεχόμενους πόντους της από το σερβίς και την επίθεση ο Πανιώνιος έκανε ένα εξαιρετικό 6-0 και πήρε προβάδισμα 2 πόντων. Ένα προβάδισμα που έφτασε τους 4 (19-23), αλλά εκεί που όλα έδειχναν πως τα κορίτσια του Ντράγκαν Νέσιτς θα έκαναν εύκολα το 1-2η ΑΕΚ αντέδρασε και ισοφάρισε στον πόντο (22-23), όμως μια λάθος επίθεση της Κυπαρίσση και ένα μπλοκ της Αλεξάκου έκαναν το 22-25 και το 1-2.

Μετά το 14-14 ξέφυγε και έφτασε στη νίκη

Στο τέταρτο και όπως αποδείχθηκε και τελευταίο σετ, η ΑΕΚ και ο Πανιώνιος ήταν μαζί μέχρι το 7-7, σημείο στο οποίο οι φιλοξενούμενες με ένα 4-0 πήραν προβάδισμα τεσσάρων πόντων. Η Ένωση αντέδρασε όμως και ισοφάρισε σε 13-13, αλλά και πάλι τα κορίτσια του Ντράγκαν Νέσιτς με όπλο το μπλοκ όπου έφτασαν τα 14 έναντι 6 των αντιπάλων τους, πήραν και πάλι μια σημαντική διαφορά, την κράτησαν ως το τέλος παίρνοντας τη νίκη και το τρίποντο.

Πρώτη σκόρερ για τις νικήτριες η εξαιρετική Ραχίμοβα που σταμάτησε στους 25 πόντους και την ακολούθησαν η επίσης εξαιρετική Λαμπρούση με 18 και 5 μπλοκ και η Ατανασίγιεβιτς με 12. Για τις ηττημένες η Ντιούφ είχε 23, η Μπουρτέα 16 και η Γιουζγκένκ 14.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός – Άρης 3-0

Ηλυσιακός – ΖΑΟΝ 0-3

ΠΑΟΚ – Μίλων 2-3

ΑΟ Θήρας – Μαρκόπουλο 2-3

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1

ΑΕΚ – Πανιώνιος 1-3

Η βαθμολογία της Volley League γυναικών

ΖΑΟΝ 3

Παναθηναϊκός 3

Πανιώνιος 3

Ολυμπιακός 3

Μίλων 2

Μαρκόπουλο 2

ΑΟ Θήρας 1

ΠΑΟΚ 1

Θέτις 0

Άρης 0

Ηλυσιακός 0

ΑΕΚ 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός

Ηλυσιακός – ΑΕΚ

Μαρκόπουλο – Ολυμπιακός

ΖΑΟΝ – Θέτις

Μίλων – ΑΟ Θήρας

Άρης – ΠΑΟΚ