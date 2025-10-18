Μεγάλο διπλό μέσα στη Σαντορίνη επί του ΑΟ Θήρας το Μαρκόπουλο
Η ομάδα της Σαντορίνης προηγήθηκε με 2-1 σετ και 17-12 στο δ' (όπου είχε και ματς μπολ στο 25-24), αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και οι φιλοξενούμενες πήραν τους πολύτιμους δύο βαθμούς.
Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα του ΑΟ Θήρας που προηγήθηκε με 4-1 με άσσο της Τσιόγκα και 7-3 με λάθος της Σπανού. Η διαφορά συνέχισε να αυξάνεται με την Πάβιστιτς να διαμορφώνει το 13-6 για την Σαντορίνη που έφτασε πολύ άεντα στο 1-0 με το 25-13 να έρχεται με άσσο της Άμποτ.
Εντελώς διαφορετικό ήταν το δεύτερο σετ, με τις δύο ομάδες να ξεκινούν ισόπαλες με 5-5, να συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο έως το 10-10 και το 14-14, με τις τρεις ισοπαλίες να έρχονται με πόντους της Τζόνσον. Εκεί το Μαρκόπουλο βρήκε λύσεις χάρη στην άμυνα του και προηγήθηκε με 14-17 με μπλοκ της Σπανού. Η Σαντορίνη μείωσε σε 17-18 και μάλιστα έχασε ευκαιρία να ισοφαρίσει με κόντρα-μπάλα της Πάβισιτς. Η ισοφάρισε ήρθε στο 19-19 με επίθεση της Μάασε.
Το Μαρκόπουλο προηγήθηκε με 19-22 με συνεχόμενες κόντρες, αλλά η Άμποτ μείωσε σε 21-22 δίνοντας νέα ευκαιρία στην ομάδα της. Εκεί μία επίθεση και ένα μπλοκ της Τζόνσον έφεραν το σκορ στο 21-24, με την Αμερικανίδα να τελειώνει το δεύτερο σετ (22-25) και πάλι με την Αμερικανίδα.
Η Σαντορίνη μετά το αρχικό 6-6 του τρίτου σετ πήρε προβάδισμα και έφτασε στο 8-6 με μπλοκ της Πάβισιτς και 10-7 με επίθεση της Μάασε. Η διαφορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα έως το 19-16. Εκεί το Μαρκόπουλο μείωσε έως το 19-18 με επίθεση της Τζόνσον και λίγο αργότερα ισοφάρισε σε 20-20 με τη Γκραμπόβσκα. Εκεί όμως τα εξαιρετικά σερβίς της Άμποτ άλλαξαν τη ροή του αγώνα και η Σαντορίνη έφτασε στο 25-21 χάρη σε κόντρα μπάλα της Μάασε.
Το ματς όμως είχε πολύ δρόμο ακόμη, παρόλο που η Σαντορίνη έφτασε γρήγορα στο 9-4 μ συνεχόμενες κόντρες της Μάασε. Η πρώτη απάντηση του ΑΟΜ ήρθε με μπλοκ για το 9-8, αλλά η γηπεδούχος ξέφυγε πάλι με πρωταγωνίστρια τη Μάασε προηγήθηκε 17-12 για να φτάσουμε στο 18-14. Το Μαρκόπουλο πήρε την αλλαγή, η Γκραμπόβσκα πήγε στο σερβίς και έφυγε όταν το σκορ έγινε 18-19, ενώ στο 20-20, έτρεξε νέο σερί για το 20-23, φτάνοντας στο τριπλό σετ μπολ (21-24).
Δύο επιθέσεις της Πάβισιτς και άουτ της Σπανού τα «έσβησαν και τα τρία) με την Τσιόγκα με μπλοκ να φέρνει το πρώτο (και μοναδικό) ματς μπολ του ΑΟΘ (25-24), αλλά χαμένο σερβίς της Δημητριάδη και άουτ της Πάβισιτς προκάλεσαν νέα ανατροπή(25-26).Τελικά στο 28-29 το μπλοκ της Αλαγιάννη τελείωσε το μαραθώνιο σετ και έστειλε το ματς στο τάι μπρέικ.
Με την ψυχολογία στα ύψη ο ΑΟΜ προηγήθηκε 0-3, 2-6, με τη διαφορά να είναι μεταξύ 2 και 4 πόντων συνεχώς για να φτάσουμε στο 11-14. Επίθεση της Μάασε και άουτ της Τζόνσον διαμόρφωσαν το 13-14, ωστόσο η Αμερικανίδα διαγώνια τελείωσε την επόμενη φάση και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της.
Διαιτητές: Γεωργιάδης, Κατερλή, Παρατηρητής: Πολίτης, Επόπτες: Σαμοθράκης, Δρόσος, Γραμματεία: Ταλάρου.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-3, 16-6, 21-20, 25-13
2ο σετ: 7-8, 14-16, 19-21, 22-25
3ο σετ: 8-6, 16-12, 21-20, 25-21
4ο σετ: 8-4, 16-12, 20-21, 28-30
5ο σετ: 2-5, 7-10, 9-12, 13-15
Τα σετ: 2-3 (25-13, 22-25, 25-21, 28-30, 13-15) σε 149'.
*Οι πόντοι του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 7 άσσους, 76 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 22 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil προήλθαν από 5 άσσους, 53 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 29 λάθη αντιπάλων.
ΑΟ Θήρας (Ματέο Φρέσκι): Αντσάντε 3 (2/4 επ., 1 άσσος), Πάβισιτς 17 (16/50 επ., 1 άσσος, 21% υπ.-08% άριστες), Σιρίνινα 5 (3/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Μάασε 32 (31/64 επ., 1 μπλοκ), Τσιόγκα 9 (3/6 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Άμποτ 23 (20/55 επ., 3 άσσοι, 45% υπ.-25% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ, 62% υπ.-25% άριστες), Μπαρμπαλιού, Δημητριάδη 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη).
ΑΟ Μαρκοπούλου Revoil (Γιώργος Ρούσης): Γουόκερ 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Τζόνσον 22 (18/57 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Μάρμαν 19 (16/42 επ., 3 μπλοκ, 53% υπ.-32% άριστες), Καθάριου 5 (2/11 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σπανού 14 (10/45 επ., 4 μπλοκ, 38% υπ.-15% άριστες), Γκραμπόβσκα 3 (0/4 επ., 3 άσσοι) / Δήμου (λ, 43% υπ.-22% άριστες), Φραγκιμιχαλου (λ), Αλλαγιάννη 5 (3/7 επ., 2 μπλοκ), Καράγκουτη, Λογαρά 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).
