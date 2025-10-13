Volley League Γυναικών: Η dream team της περσινής χρονιάς

Με την Μίλιτσα Κούμπουρα να αναδεικνύεται MVP στην εκδήλωση για το νέο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών, βραβεύτηκαν οι καλύτερες του περσινού.

Στο περιθώριο της παρουσίασης του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών 2025-2026, που πραγματοποιήθηκε στο Caretta Athens στη Γλυφάδα, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης τίμησε τις κορυφαίους της περσινής αγωνιστικής περιόδου.

Η τελετή απονομής είχε λαμπερό χαρακτήρα, με τις βραβεύσεις να αναδεικνύουν τις αθλήτριες και τον προπονητή που ξεχώρισαν τη σεζόν 2024-2025.

Η Μίλιτσα Κούμπουρα, που πέρυσι σάρωσε τόσο τα ατομικά όσο και τα ομαδικά βραβεία, αναδείχθηκε καλύτερη διαγώνια της χρονιάς.

Τον τίτλο της καλύτερης πασαδόρου κατέκτησε η Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ του ΠΑΟΚ, η οποία εντυπωσίασε με την ηγετική της παρουσία μέσα στο γήπεδο.

Ως καλύτερες ακραίες της περσινής σεζόν βραβεύτηκαν η Γιασμίν Αμπντεραχίμ του Ολυμπιακού και η Μπιάνκα Ριστίσεβιτς του Πανιωνίου, δύο αθλήτριες που αποτέλεσαν κλειδιά για τις ομάδες τους.

Το βραβείο της καλύτερης κεντρικού κατέκτησε η Κυριακή Τερζόγλου του Ολυμπιακού, για τις εξαιρετικές της εμφανίσεις την περασμένη χρονιά με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Παρτενέρ της στο κέντρο αναδείχθηκε η Μπιάνκα Φαριόλ, βασικό «γρανάζι» στο περσινό τρεμπλ του Ολυμπιακού

Η Μαρτίνα Ξανθοπούλου, που πλέον αγωνίζεται στον Πανιώνιο, ψηφίστηκε καλύτερη λίμπερο της σεζόν 2024-2025.

Τέλος, ο Λορέντζο Μιτσέλι τιμήθηκε με το βραβείο του καλύτερου προπονητή, ύστερα από την ονειρική περσινή σεζόν του με τον Ολυμπιακό, που κατέκτησε το τρεμπλ (πρωτάθλημα, κύπελλο, Λιγκ Καπ) και κυριάρχησε στις εγχώριες διοργανώσεις.

Την απονομή στην Μίλιτσα Κούμπουρα έκανε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς.

Την απονομή στην Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ έκανε η Γενική Γραμματέας της Ε.Ο.ΠΕ. Έφη Χρόνη-Έρωτα.

Την απονομή στην Γιασμίν Αμπντεραχίμ έκανε ο Ταμίας της Ε.Ο.ΠΕ. Γιάννης Βερούτης.

Το βραβείο στην Κυριακή Τερζόγλου έδωσε η Ειδική Γραμματέας της Ε.Ο.ΠΕ. Άντα Βαφειάδου.

Την απονομή στην Μπιάνκα Ριστίσεβιτς έκανε ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Νίκος Δελαγραμμάτικας.

Το βραβείο στην Μαρτίνα Ξανθοπούλου απένειμε το μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.ΠΕ. Ανδρέας Σωνάκης.

Τα βραβεία της Μπιάνκα Φαριόλ και του Λορέντζο Μιτσέλι παρέλαβε η αρχηγός του Ολυμπιακού Μελίνα Εμμανουηλίδου από τον πρόεδρο της ΟΔΒΕ Σταύρο Μαυρικίδη και την Πρόεδρο της ΜΚΟ DONNA EUROPE HELLAS Φιορίτα Πουλακάκη.

H Dream team της σεζόν 2024-2025

Καλύτερος προπονητής: Λορέντζο Μιτσέλι

Καλύτερη διαγώνια: Μίλιτσα Κούμπουρα

Καλύτερη πασαδόρος: Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ.

Καλύτερες ακραίες: Γιασμίν Αμπντεραχίμ, Μπιάνκα Ριστίσεβιτς.

Καλύτερες κεντρικές: Κυριακή Τερζόγλου, Μπιάνκα Φαριόλ.

Καλύτερη λίμπερο: Μαρτίνα Ξανθοπούλου.