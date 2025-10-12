Νομίκεια 2025: Πρωτιά για ΑΟ Θήρας μετά το 3-1 επί του Παναθηναϊκού
Την αγωνιστική του άνοδο επιβεβαίωσε και στα «Νομίκεια 2025» ο ΑΟ Θήρας. Η ομάδα της Σαντορίνης μετά την πρωτιά στο τουρνουά της Βουδαπέστης κατέκτησε την κορυφή και σε αυτό που έλαβε χώρα στο πανέμορφο νησί στη μνήμη των μεγάλων ευεργετών Ευάγγελου & Λούλας Νομικού.
MVP του τουρνουά αναδείχθηκε η Γερμανίδα διαγώνια του Α.Ο. Θήρας, Ρίκα Μάασε. Την 3η θέση κατέλαβε ο Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil, ενώ 4ος κατετάγη ο Α.Ο.Ν.Σ. Μίλωνα.
«Το βασικό που θέλαμε να δούμε από αυτό το τουρνουά ήταν πως θα είναι η ομάδα μετά την προετοιμασία. Σκοπός μου είναι να μεταφέρω τη νοοτροπία του νικητή, οπότε για να “χτίσεις” αυτή τη νοοτροπία πρέπει να κερδίζεις. Είναι η 3η σεζόν που είμαι εδώ και κάθε χρόνο προσπαθώ να δώσω κάτι παραπάνω. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μία ομάδα ανταγωνιστική» δήλωσε ικανοποιημένος ο Ιταλός τεχνικός μας κ. Ματέο Φρέσκι.
ΑΟ ΘΗΡΑΣ (Φρέσκι): Αντσάντε 8 (4/9 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ), Πάβιτσιτς 19 (13/45 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ, 31% υπ. – 19% άριστες), Σιρίνινα 10 (7/14 επ., 3 μπλοκ), Μάασε 21 (19/50 επ., 2 άσοι), Τσιόγκα 6 (2/5 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Άμποτ 8 (8/27 επ., 43% υπ. – 29% άριστες) / Τουλγαρίδου (λ., 49% υπ. – 26% άριστες), Μπαρμπαλιού 2 (2 άσοι), Δημητριάδη 1 (1 μπλοκ), Γενιτσαρίδη (0/4 επ.), Κεραμιτσοπούλου
