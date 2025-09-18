Πανιώνιος – Ολυμπιακός 3-0: Πιο έτοιμες οι «κυανέρυθρες» πήραν άνετα τη φιλική νίκη
Το πρώτο δυνατό παιχνίδι της νέας χρονιάς, έστω και φιλικό έδωσε ο νέος και με υψηλές βλέψεις Πανιώνιος. Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς υποδέχθηκε στο ανακαινισμένο «Ανδρέας Βαρίκας» τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, επικρατώντας με 3-0 (25-14, 25-20, 25-11, 25-18), ενώ παίχτηκε και τέταρτο σετ το οποίο κέρδισε και αυτό με 25-18.
Οι γηπεδούχες όπως φάνηκε και από την διαφορά των σετ, καθώς μόνο στο δεύτερο οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να είναι κοντά στο σκορ, πήραν μια άνετη νίκη, δείχνοντας πως αυτή την στιγμή είναι πιο έτοιμες από τις «ερυθρόλευκες». Πλέον η ομάδα της Νέας Σμύρνης κοιτάζει το σπουδαίο τουρνουά της Σαρδηνίας την ερχόμενη βδομάδα όπου και θα αντιμετωπίσει τις Φενέρμπαχτσε, Βακίφμπανκ και Μπούστο Αρσίτζιο
Τα σετ: 4-0 (25-14, 25-20, 25-11, 25-18)
Η διακύμανση:
1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-14
2ο σετ: 5-8, 14-16, 21-20, 25-20
3ο σετ: 8-2, 16-7, 21-9, 25-11
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.