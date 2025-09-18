Σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο ανακαινισμένο «Ανδρέας Βαρίκας» ο Πανιώνιος επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού με τα κορίτσια του Ντράγκαν Νέσιτς να δείχνουν πιο έτοιμα από τις πρωταθλήτριες.

Το πρώτο δυνατό παιχνίδι της νέας χρονιάς, έστω και φιλικό έδωσε ο νέος και με υψηλές βλέψεις Πανιώνιος. Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς υποδέχθηκε στο ανακαινισμένο «Ανδρέας Βαρίκας» τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, επικρατώντας με 3-0 (25-14, 25-20, 25-11, 25-18), ενώ παίχτηκε και τέταρτο σετ το οποίο κέρδισε και αυτό με 25-18.

Οι γηπεδούχες όπως φάνηκε και από την διαφορά των σετ, καθώς μόνο στο δεύτερο οι φιλοξενούμενες κατάφεραν να είναι κοντά στο σκορ, πήραν μια άνετη νίκη, δείχνοντας πως αυτή την στιγμή είναι πιο έτοιμες από τις «ερυθρόλευκες». Πλέον η ομάδα της Νέας Σμύρνης κοιτάζει το σπουδαίο τουρνουά της Σαρδηνίας την ερχόμενη βδομάδα όπου και θα αντιμετωπίσει τις Φενέρμπαχτσε, Βακίφμπανκ και Μπούστο Αρσίτζιο

Τα σετ: 4-0 (25-14, 25-20, 25-11, 25-18)

Η διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-14

2ο σετ: 5-8, 14-16, 21-20, 25-20

3ο σετ: 8-2, 16-7, 21-9, 25-11