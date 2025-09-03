Λαμπρούση: «Ο Πανιώνιος μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, οι στόχοι μας είναι υψηλοί»

Η Τζίνα Λαμπρούση ενσωματώθηκε στις προπονήσεις του Πανιωνίου και στις πρώτες της δηλώσεις ανέφερε πως οι «κυανέρυθρες» είναι για μεγάλα πράγματα και πως οι στόχοι είναι υψηλοί.

Η Τζίνα Λαμπρούση επέστρεψε από την Ταϊλάνδη, όπου και συμμετείχε με την Εθνική μας ομάδα βόλεϊ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ξεκίνησε με όρεξη τις υποχρεώσεις της στο νέο της ξεκίνημα με τον Πανιώνιο.

Η ίδια, ολοκληρώνοντας την πρώτη της προπόνηση με τις «κυανέρυθρες», μίλησε γι’ αυτήν την καινούργια σεζόν με τον Ιστορικό και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το ανακαινισμένο γήπεδο, όπου και ανυπομονεί να αγωνιστεί.

Η Τζίνα Λαμπρούση δήλωσε αρχικά: «Η υποδοχή ήταν πολύ θερμή από όλους, από τους παράγοντες του Πανιωνίου, από τον προπονητή, από τα κορίτσια. Κάποια πρόσωπα είναι αρκετά γνώριμα σε μένα, κάποια άλλα όχι, αλλά ωστόσο ένιωσα πολλή ζεστασιά και με υποδέχθηκαν πολύ καλά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουνε».

Για το ανακαινισμένο γήπεδο τόνισε: «Με το που μπήκα στο γήπεδο ενθουσιάστηκα, γιατί πραγματικά είναι ένα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ελλάδα και αγγίζει προδιαγραφές εξωτερικού. Νομίζω ότι θα γίνουν πολύ δυνατοί αγώνες εδώ και χρειαζόμαστε τον κόσμο δίπλα μας να μας στηρίζει για να έχουμε μια δυνατή έδρα».

Για την πρώτη προπόνηση και τους στόχους με τον Πανιώνιο σχολίασε: «Η πρώτη μου προπόνηση ήταν δυνατή και ωραία. Πιστεύω ότι ο Πανιώνιος μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, οι στόχοι μας είναι υψηλοί, το πρωτάθλημα θα είναι δυνατό και πραγματικά είναι ώρα για δουλειά τώρα».