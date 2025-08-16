Σούπερ ενίσχυση ο Πανιώνιος με τη Μαρλένα Κοβαλέφσκα

Η κορυφαία πασαδόρος του πολωνικού πρωταθλήματος, Μαρλένα Κοβαλέφσκα θα είναι το μυαλό του Πανιώνιου τη νέα αγωνιστική περίοδο,

O Πανιώνιος συνεχίζει να ενισχύεται και να βάζει στη μηχανή του σπουδαία ονόματα, με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με την Πολωνίδα πασαδόρο, Μαρλένα Κοβαλέφσκα.

Η 33χρονη παίκτρια την περσινή αγωνιστική περίοδο ανακηρύχθηκε καλύτερη πασαδόρος του πολωνικού πρωταθλήματος, κατακτώντας τη δεύτερη θέση τόσο στο πολωνικό κύπελλο όσο και στο πρωτάθλημα.

H ανακοίνωση του Πανιώνιου

«Η διοικούσα επιτροπή του τμήματος βόλεϊ του Πανιωνίου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Μαρλένα Κοβαλέφσκα. Η 33χρονη πασαδόρος κατάγεται από την Πολωνία και έχει ύψος 1.76 μ.

Ξεκίνησε την καριέρα της από την Enea Energetyk Poznań και στη συνέχεια υπέγραψε για τρία χρόνια στην Budowlani Toruń. Ακολούθησε η θητεία της στην KS Pałac Bydgoszcz και τη σεζόν 2017-2018 αγωνίστηκε με τα χρώματα της BKS Profi Credit Bielsko-Biała.

Μετέπειτα πήρε μεταγραφή στην Grupa Azoty Chemik Police, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα Πολωνίας (2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024) και ισάριθμα Κύπελλα (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023). Επίσης πανηγύρισε και την κατάκτηση δύο Σούπερ Καπ (2019/2020, 2023/2024).

Εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου η Κοβαλέφσκα είχε συνάψει συμφωνία με την LKS Commercecon Lodz για τα επόμενα δύο χρόνια, ωστόσο αποδεσμεύτηκε, προκειμένου να ενταχθεί στην ομάδα μας.

Σε ατομικό επίπεδο έχει σημαντικές διακρίσεις με την Εθνική ομάδα της Πολωνίας, ενώ μεταξύ άλλων έχει αναδειχθεί καλύτερη πασαδόρος του Κυπέλλου Πολωνίας τη σεζόν 2019-2020 και του περσινού πρωταθλήματος».