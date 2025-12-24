Παίκτριες και κόσμος του Πανιωνίου έγιναν ένα στο Ζηρίνειο μετά την απονομή του ιστορικού τίτλου του θεσμού του Super Cup.

Ήταν σίγουρα μία στιγμή που περίμεναν καιρό στον Πανιώνιο και την γιόρτασαν αναλόγως. Παίκτες - κόσμος αλλά και οι άνθρωποι της διοίκησης έγιναν ένα την στιγμή της απονομής του Super Cup στην ομάδα του κόουτς Νέσιτς που έχει αρχηγό την Καρέλια. Δείτε το σχετικό βίντεο με την ιστορική αυτή απονομή για τον σύλλογο της Νέας Σμύρνης στο κλειστό του Ζηρινείου μετά το 3-2 σετ επί του Ολυμπιακού.