Η ΕΟΠΕ έκανε γνωστό το πρόγραμμα των αγώνων του Άρη με τον Ηρακλή που θα δώσει και το εισιτήριο για την Novibet Volley League.

Με το Ρέθυμνο να έχει πάρει το ένα εισιτήριο για την Novibet Volley League μεγάλο ενδιαφέρον έχει η μάχη των Άρη και Ηρακλή για το δεύτερο εισιτήριο. Η ΕΟΠΕ έκανε γνωστό το πρόγραμμα των μεγάλων αυτών αναμετρήσεων ανάμεσα σε δύο ομάδες που στο παρελθόν όχι μόνο έχουν καταφέρει να βρίσκονται στην μεγάλη κατηγορία, αλλά έχουν κατακτήσει και πρωτάθλημα.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Άρης με τον Ηρακλή θα διεκδικήσουν το δεύτερο εισιτήριο για τη Volley League, μετά τη πρόκρισή τους στους τελικούς ανόδου της Pre League ανδρών.

Ο Άρης που κατέλαβε την δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας και η σειρά θα κριθεί στις δύο νίκες.

Pre League Ανδρών – Πλέι οφ – Τελικοί ανόδου

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Μίκρα, 19.00: Α.Σ. Άρης – Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet

Σάββατο 4 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Κατσάνειο, 19.30: Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet – Α.Σ. Άρης

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Μίκρα, 19.00: Α.Σ. Άρης – Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet».