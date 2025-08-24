Δείτε τί δήλωσαν στην κάμερα της Ομοσπονδίας οι παίκτριες και ο προπονητής της Εθνικής Γυναικών μετά τη νίκη με το Πουέρτο Ρίκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Μετά από μία σπουδαία και ιστορική νίκη της Εθνικής Γυναικών απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, τα χαμόγελα και η συγκίνηση κυριάρχησαν. Παίκτριες και προπονητικό τιμ στάθηκαν στη συγκέντρωση, στο πάθος και στην πίστη που έδειξε η ομάδα μέσα στο γήπεδο, ενώ όλοι τόνισαν πως το ταξίδι δεν τελειώνει εδώ. Με το βλέμμα στραμμένο στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Γαλλία, η Εθνική μας δηλώνει έτοιμη να κυνηγήσει το μεγάλο όνειρο, αφιερώνοντας τη νίκη στο ελληνικό βόλεϊ αλλά και στην μεγάλη απούσα, Ανθή Βασιλαντωνάκη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Απόστολος Οικονόμου, δήλωσε: «Ήταν μία απίστευτη εμφάνιση πέρα από το νικηφόρο αποτέλεσμα. Το κλειδί ήταν το σέρβις μας, πιέσαμε σε συγκεκριμένες αθλήτριες και είχαμε συγκεκριμένο τακτικό πλάνο. Βρήκαμε ρυθμό στο μπλοκ-άμυνα και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες. Πίστεψαν στο πλάνο και τον εαυτό τους και έκαναν μία μαγική εμφάνιση. Αυτό που λέω και στις κοπέλες είναι ότι πρέπει να γνωρίσουν τα όρια τους. Έχουν κι άλλα να δώσουμε, έχουμε έναν αγώνα με τη Γαλλία στον οποίο μπορούμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα. Αυτή η νίκη ανήκει σε όλο το ελληνικό βόλεϊ. Όλο το ελληνικό βόλεϊ είναι χαρούμενο και τα καλύτερα έρχονται».

Η αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, Όλγα Στράντζαλη δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αφιερώνουμε τη νίκη στην Ανθή που άξιζε να είναι μαζί μας και μας λείπει πολύ. Ξέρω ότι μας βλέπει και είναι χαρούμενη για εμάς.

Ήταν ένα πολύ δύσκολο ματς, είναι κάτι απίστευτο και ξεχωριστό αυτό που ζούμε. Το Πουέρτο Ρίκο δεν έπαιξε πολύ καλά στα πρώτα δύο σετ, ανέβηκε στο τρίτο αλλά στο τέταρτο ήμασταν και πάλι πάρα πολύ καλές. Θα τα δώσουμε όλα για να πάρουμε την πρόκριση στο τρίτο ματς και να πετύχουμε κάτι μεγάλο.

Πιστεύω πολύ στην ομάδα μου, θα τα δώσουμε όλα κόντρα στη Γαλλία και η πρόκριση μπορεί να έρθει».