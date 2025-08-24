Μια φοβερή και τρομερή Εθνική Γυναικών επικράτησε με 3-1 του Πουέρτο Ρίκο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης και με νίκη την Τρίτη επί της Γαλλίας προκρίνεται στην επόμενη φάση. Μεγάλη εμφάνιση από τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου!!!

Μεγάλη εμφάνιση και ακόμα μεγαλύτερη νίκη για την Εθνική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην επιστροφή της σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 23 χρόνια ήταν εξαιρετικό. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στο Πουέρτο Ρίκο, επικράτησαν με 3-1 (19-25, 13-25, 25-23, 14-25) και την Τρίτη θα παλέψει κόντρα στην Γαλλία για να πάρει τη νίκη και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Με εξαιρετικό σερβίς και σκυλίσια άμυνα το 0-1 η Εθνική

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο η Εθνική μας ομάδα κυριάρχησε απόλυτα. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου πίεσαν εξαιρετικά στο σερβίς, έβγαζαν εξαιρετικές άμυνες και με την Κωνσταντινίδου να μοιράζει ιδανικά το παιχνίδι έφτασαν να προηγούνται ακόμα και με 10 πόντους. Το Πουέρτο Ρίκο προσπάθησε να αντιδράσει και να μειώσει, το έκανε φτάνοντας την διαφορά στους πέντε, αλλά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν άφησε άλλα περιθώρια κάνοντας το 0-1 παίρνοντας το σετ με 25-19.

Φοβερή εμφάνιση και 0-2

Αν στο πρώτο σετ είδαμε μια Εθνική εξαιρετική, στο δεύτερο θα λέγαμε πως ήταν μαγική. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κυριάρχησε απόλυτα. Συνεχίζοντας να πιέζει απίστευτα στο σερβίς και κλείνοντας ιδανικά στο μπλοκ, η Εθνική μας πήρε πολύ νωρίς μια μεγάλη διαφορά που έφτασε τους 11 πόντους, αλλά αυτή την φορά σε αντίθεση με το πρώτο, δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στο Πουέρτο Ρίκο. Δεν κατέβαζε σε κανένα σημείο το πόδι από το γκάζι, κάτι που φαίνεται και από το τελικό 25-13, με την Ελλάδα να κάνει με εμφατικό τρόπο το 0-2 απέναντι σε ένα Πουέρτο Ρίκο που είναι στην 15η θέση της Παγκόσμιας κατάταξης.

Ματσάρα στο τρίτο και 1-2 για το Πουέρτο Ρίκο

Στο τρίτο σετ που δυστυχώς για εμάς δεν ήταν και το τελευταίο είδαμε ένα μεγάλο ντέρμπι. Το Πουέρτο Ρίκο που θυμίζουμε και πάλι πως είναι στο νούμερο 15 της Παγκόσμιας κατάταξης αντέδρασε και κατάφερε να πάρει από νωρίς ένα προβάδισμα. Αρχικά οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι και το 12-12, με τις τυπικά γηπεδούχες να παίρνουν για πρώτη φορά στο ματς προβάδισμα τριών πόντων (15-12). Η διαφορά έφτασε και τους 4 (18-14), η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει στον πόντο και έτσι είχαμε ένα μεγάλο ντέρμπι ως το τέλος. Η Ελλάδα κατάφερε και πήρε το προβάδισμα με 21-22 δείχνοντας έτοιμη για το 0-3, αλλά στο τέλος μίλησε η 16χρονη Τσάμπιον που με κρίσιμες επιθέσεις έκανε το 25-23 και μείωσε για την ομάδα της σε 1-2.

Επική αντίδραση και 1-3

Μπορεί το Πουέρτο Ρίκο να μείωσε σε 1-2 και να ξεκίνησε δυνατά και στο τέταρτο, ωστόσο η Εθνική έδειξε πόσο αποφασισμένη ήταν για κάτι πολύ καλό. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντέδρασε απίστευτα και στο 11-12 μια ένα φοβερό σερί τελείωσε το ματς. Η Ελλάδα έκανε ένα 7-0 με την άμυνα να σκουπίζει τα πάντα και την επίθεση να είναι ασταμάτητη και μετά όλα πήραν το δρόμο τους για να πάρει την τεράστια νίκη με 3-1 παίρνοντας το σετ με το επίσης επιβλητικό 25-14. Πλέον η Εθνική αν κερδίσει την Γαλλία, κάτι που βέβαια μόνο εύκολο δεν είναι, θα καταφέρει να περάσει στους «16» του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-19

2ο σετ: 8-4, 16-6, 21-11, 21-13

3ο σετ: 7-8, 13-16, 19-21, 23-25

4ο σετ: 6-8, 16-11, 21-13, 25-14

*Οι πόντοι της Ελλάδας προήλθαν από 7 άσσους, 57 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Πουέρτο Ρίκο προήλθαν από 1 άσσο, 41 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-19, 25-13, 23-25, 25-14) σε 97′.

ΕΛΛΑΔΑ (Απόστολος Οικονόμου): Τοντάι 9 (6/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Στράντζαλη 14 (12/34 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 55% υπ. – 20% άριστες), Μπακοδήμου 12 (8/29 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. – 37% άριστες), Τερζόγλου 11 (9/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανθούλη 26 (22/45 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ) / Αρτακιανού (λ, 73% υπ. – 60% άριστες), Ξανθοπούλου (λ), Λαμπρούση, .

ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ (Χουάν Κάρλος Νούνιεθ): Ριβέρα 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Βάσκεθ 14 (13/35 επ., 1 μπλοκ, 36% υπ.-09% άριστες), Ρέγιες 1 (1/7 επ.), Ορτίθ 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σαντιάγο 6 (3/21 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 43% υπ.-36% άριστες), Τσάμπιον 14 (13/33 επ., 1 μπλοκ) / Βενέγας (λ, 44% υπ.-19% άριστες), Χόλινγκσγουόρθ 2 (2/9 επ.), Νογουέρας, Πέρεθ 1 (1/7 επ.), Ερνάντεθ 4 (4/7 επ.), Σάντος.