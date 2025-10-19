Ντέρμπι στο «Ζηρίνειο» και πρόκριση της Κηφισιάς με το 3-2 επί της Καλαμάτας 80

Με το League Cup ξεκίνησε η χρονιά και για το βόλεϊ ανδρών, με την Κηφισιά να προκρίνεται επικρατώντας σε μεγάλο παιχνίδι στο Ζηρίνειο της Καλαμάτας 80 με 3-2.

Η Κηφισιά κατάφερε να πάρει τη πρόκριση στα προημιτελικά του League Cup «Νίκος Σαμαράς» επικρατώντας στο κλειστό του Ζηρινείου μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι με 3-2 (25-20, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11) της Καλαμάτας 80 σε μια αναμέτρηση που κράτησε 2 ώρες και 6 λεπτά. Η ομάδα της Κηφισιάς στην οκτάδα της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου που κέρδισε τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη με 3-0.

Ο αγώνας ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι με τους γηπεδούχους να παίρνουν δύο φορές προβάδισμα και τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν και τις δύο. Η πρόκριση κρίθηκε στο τάι μπρέικ με την ομάδα του Νίκου Ζαλμά να είναι καλύτερη και να φτάνει στη νίκη. Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μπάνοφ με 28 πόντους και τον ακολούθησαν ο Κωτσάκης με 15, ο Φράγκος με 11 και ο Ρανγκέλ με 10. Για τους ηττημένους ο Μάρκου είχε 24, δείχνοντας με το πρώτο παιχνίδι πως είναι έτοιμος να πιάσει την ευκαιρία της συμμετοχής στην μεγάλη κατηγορία ως βασικός διαγώνιος, από τα μαλλιά. Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Βελώνης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κώτσιας, Τομαράς, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-6, 16-13, 21-17, 25-20

2ο σετ: 5-8, 10-16, 14-21, 19-25

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-19, 25-20

4ο σετ: 3-8, 11-16, 16-21, 17-25

5ο σετ: 5-3, 10-6, 12-8, 15-11

*Οι πόντοι της Κηφισιάς προήλθαν από 6 άσσους, 65 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Καλαμάτας 80 προήλθαν από 8 άσσους, 48 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-20, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11) σε 126'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 5 (2/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Γκόραλιτς 10 (8/14 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 24 (15/38 επ., 4 άσσοι, 5 μπλοκ), Λίσον 10 (9/11 επ., 1 μπλοκ), Χόβαρθ 11 (10/27 επ., 1 άσσος, 56% υπ. - 28% άριστες), Παύλου 6 (3/10 επ., 3 μπλοκ, 42% υπ. - 33% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 42% υπ. - 25% άριστες), Καούνης (λ), Δαλακούρας, Κοβάτσεβιτς 3 (1/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 29% άριστες).

Α.Ο.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Κωτσάκης 15 (14/23 επ., 1 άσσος, 56% υπ. - 37% άριστες), Μπάνοφ 28 (25/44 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Στάνκοφ 5 (3/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 10 (7/10 επ., 3 μπλοκ), Φράγκος 11 (9/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 75% υπ. - 25% άριστες), Μπόριτς 9 (6/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Φωλιας (λ, 54% υπ. - 35% άριστες), Αχιλλεόπουλος (λ), Κονίδης, Παπαδόπουλος, Σπυριούνης 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ).

Η γνώμη του πάγκου

Ο προπονητής της Κηφισιάς Νίκος Ζαλμάς δήλωσε: «Ειλικρινά δεν ήξερα τι να περιμένω σήμερα.Αυτή την εβδομάδα κάναμε μαζί μία προπόνηση χθες λόγω της ίωσης που μας ταλαιπωρεί. Η ομάδα τις τελευταίες 20 ημέρες δεν έχει συνοχή καθώς της έλειπαν αρκετοί βασικοί παίκτες. Ήταν σημαντικό για εμάς να χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι και να παίξουμε μαζί περισσότερη ώρα. Είναι σημαντικό ότι παίξαμε 5 σετ. Η ομάδα χρειάζεται χρόνο προκειμένου να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε».

Ο ακραίος της Κηφισιάς Φροίξος Κωτσάκης είπε: «Αρχικά καλή σεζόν σε όλους. Το παιχνίδι πήγε όπως περίμενα, καθώς καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη και υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Κρατάμε ότι θέλαμε τη νίκη και την κατακτήσαμε. Είναι νωρίς για να μπουν στόχοι. Πρέπει να δούμε την ομάδα σε κατάσταση πίεσης. Ασφαλώς η πορεία της Κηφισιάς όλα αυτά τα χρόνια δείχνει ότι οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί».

Ο προπονητής της Καλαμάτας 80 τόνισε Ακης Χατζηαντωνίου: «Παλέψαμε και παίξαμε πολύ καλά για 2 σετ. Πρέπει να μάθουμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια όταν έχουμε την ευκαιρία.: Είναι κάτι πολύ σημαντικό ειδικά για το πρωτάθλημα που θα χρειαζόμαστε τους βαθμούς. Πρέπει να βγάλουμε ένταση στο παιχνίδι μας».

Ο Γερμανός κεντρικός της Καλαμάτας 80 Γιαννίκ Γκόραλικ ανέφερε: «Είμαι περήφανος για την προσπάθεια μας. Παλέψαμε για πέντε σετ απέναντι στην Κηφισιά. Δυστυχώς σε κάποια κρίσιμα σημεία δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε την πίεση. Πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα γινόμαστε καλύτεροι καθώς η σεζόν μόλις τώρα άρχισε».