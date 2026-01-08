Ημέρα κλήρωσης Κυπέλλου με το παιχνίδι που ξεχωρίζει όσον αφορά την Γ' φάση να είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ.

Μετά τους άνδρες πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της Γ' φάσης του Κυπέλλου και στις γυναίκες. Το μεγάλο παιχνίδι που έβγαλε η κληρωτίδα είναι αυτό ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΠΕ έχει ως εξής: «Στα γραφεία της Ε.Ο.ΠΕ. πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 8/1 η κλήρωση της 1ης αγωνιστικής της Γ' Φάσης. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 21 Ιανουαρίου 2026.

Τα ζευγάρια:

Ο.Φ.Η. - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

Α.Ο. Ηλυσιακός - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων

Α.Σ. Άρης - Π.Α.Ο.Κ. F&U

Α.Ο. Μαρκοπούλου Revoil - Α.Ο. Θήρας

Α.Σ.Π. Θέτις - Πανιώνιος

Φοίνικας Αλεξανδρούπολης - Α.Ε.Κ.

Α.Σ. Μακεδόνες - Ζ.Α.Ο.Ν.

Α.Ο.Ν. Αμαζόνες - Παναθηναϊκός Α.Ο».