Δεύτερο συνεχόμενο φάιναλ-4 για τον ΟΦΗ
Οι Κρητικοί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν θα βρεθούν στην τετράδα του κυπέλλου ανδρών και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.
Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί στο σκορ μέχρι το 21-21. Σε εκείνο το σημείο ο Φοίνικας έτρεξε σερί 0-3 για το 21-24, με κόντρα επίθεση του Σαλταφερίδη. Ο Καλμαζίδης κάλεσε τάιμ άουτ, ο ΟΦΗ έσβησε το πρώτο σετ μπολ αλλά στη συνέχεια ο Μίτιτς σέρβιρε στο φιλέ για το 22-25.
Στο δεύτερο σετ με τον άσσο του Μολίνα ο ΟΦΗ ξέφυγε με 10-5. Ο Φοίνικας αντέδρασε και μείωσε στους δύο με άσσο του Σαλταφερίδη, όμως οι Κρητικοί μετά το τάιμ άουτ του Καλμαζίδη έτρεξαν σερί 3-0 για το 14-9. Η ομάδα των Κυκλάδων έμεινε κοντά στο σκορ, με άσσο του Αναγνώστου έγινε το 20-18, ενώ με μπλοκ του Σαλταφερίδη το σετ πήγε στον πόντο (23-22). Ο Μιχάλοβιτς πήρε την αλλαγή (24-22), ο Μολίνα αστόχησε στο σερβίς (24-23) αλλά στη συνέχεια ο Μιχάλοβιτς έδωσε και πάλι τη λύση για το 25-23.
Στο τρίτο σετ το 10-10 έγινε 10-13 με μπλοκ του Καγιαλή. Ο Βαν Ντε Ντρις ανέβασε τη διαφορά στους πέντε (11-16), με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να χτίσουν ένα σερί για να μπουν στη διεκδίκηση του σετ. Με κόντρα επίθεση και άσσο του Μήλη έγινε το 17-25.
Στο τέταρτο σετ ο ΟΦΗ πήρε από νωρίς προβάδισμα, η διαφορά έφτασε και σε διψήφιο αριθμό (16-6), με τον Ρουμελιωτάκη να κάνει το 25-12 και να στέλνει τον αγώνα στο τάι μπρέικ.
Στο τάι μπρέικ ο ΟΦΗ στην αλλαγή τερρέν ήταν στο +4 (8-4), αλλά ο Φοίνικας Σύρου κατάφερε να ισοφαρίσει σε 10-10 με επίθεση του Κωστόπουλου για να ακολουθήσει μπλοκ του Καγιαλή για το 10-11. Ο ΟΦΗ με τον Μολίνα πέρασε ξανά μπροστά με 13-12, ο Βαν Ντε Ντρις κάρφωσε άουτ στην επόμενη φάση (14-12) για να διαμορφώσει ο Μίτιτς με μπλοκ το τελικό 15-12.
Διαιτητές: Φραγκάκης, Αγγελίδης, Παρατηρητής: Βλαχάκης, Επόπτες: Πετροπούλουμ, Πρόιος, Γραμματεία: Παπαδάκη.
Διακύμανση:
1ο σετ: 6-8, 16-15, 20-21, 22-25
2ο σετ: 8-4, 16-11, 21-18, 25-23
3ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 17-25
4ο σετ: 8-5, 16-6, 21-17, 25-12
5ο σετ: 5-3, 10-9, 11-12, 15-12
*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 10 άσσους, 56 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου από 9 άσσους, 42 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-2 (22-25, 25-23, 17-25, 25-12, 15-12) σε 125'
Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 19 (15/35 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 68% υπ. - 48% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 5 (5/10 επ.), Μολίνα 14 (13/30 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 47% άριστες), Μιχάλοβιτς 22 (17/37 επ., 5 άσσοι), Σταθέλος 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 53% υπ. - 21% άριστες), Παχιαδάκης (λ), Παπαδόσηφος, Ρουμελιωτάκης 2 (2/5 επ., 86% υπ. - 57% άριστες), Χαραλαμπίδης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 16 (10/21 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ, 56% υπ. - 28% άριστες), Νεβό, Αναγνώστου 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωστόπουλος 9 (8/18 επ., 1 άσσος, 40% υπ. - 17% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 21 (15/27 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Καγιαλής 9 (4/12 επ., 5 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 27% υπ. - 13% άριστες), Ρουσόπουλος 1 (1 άσσος), Ρούσος, Μήλης 2 (1/5 επ., 1 άσσος), Μέχιτς.
Ο προπονητής του ΟΦΗ Γιάννης Καλμαζίδης δήλωσε: «Ήταν ένας από τους στόχους μας όπως ήρθαν τα πράγματα. Για άλλη μία χρονιά γράφουμε χρυσές σελίδες για τον σύλλογο, σημαίνει ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, όπως και η βαθμολογική μας κατάταξη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Τα τελευταία 24ωρα είχαμε πολλές συγκινήσεις, αγώνες και προετοιμασία. Σήμερα δυσκολευτήκαμε και αγχωθήκαμε πολύ. Έπαιξε ρόλο και η κούραση, αλλά ευτυχώς κατορθώσαμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε και δικαιούμασταν. Στο φάιναλ φορ βρίσκονται οι καλύτερες ομάδες, θα είναι πολύ δύσκολο όποιος και αν είναι απέναντι μας. Φέτος είχαμε 9 αντιπάλους, μπορέσαμε να κερδίσουμε τους 7, θέλουμε να κερδίσουμε και τους υπόλοιπους».
