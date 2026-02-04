Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 του Ήφαιστου στη Φλώρινα παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Με αρκετές αλλαγές στη σύνθεση του ο ΠΑΟΚ πέρασε από την έδρα του Ήφαιστου Φλώρινας με 3-0 και σφράγισε το εισιτήριο για την 8αδα του Κυπέλλου ανδρών.

Ο Ήφαιστος είχε από την πλευρά του είχε την ευκαιρία να τεστάρει τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια ομάδα της Volley League, εν όψει της συνέχειας στην Pre League που διεκδικεί με αξιώσεις την άνοδο μέσω των πλέι οφ.

Από τον ΠΑΟΚ δεν αγωνίστηκαν καθόλου οι Ερνάντες, Κοβάσεβιτς και Τζέντρικ, οι οποίοι πήραν ανάσες εν όψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ελλάδα κι Ευρώπη.

Διαιτητές: Τοσουνίδης, Σαρακινίδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Γραμματείας: Καρακώστα.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 8-16, 11-21, 15-25

2ο σετ: 4-8, 12-16, 16-21, 18-25

3ο σετ: 2-8, 8-16, 13-21, 19-25

*Οι πόντοι του Ηφαίστου Φλώρινας προήλθαν από 1 άσσο, 29 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 2 άσσους, 39 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 24 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (15-25, 18-25, 19-25)

Α.Π.Σ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (Σπύρος Γκολίτσης): Νικολακάκης 10 (7/13 επ., 3 μπλοκ, 59% υπ.-34% άριστες), Γιαμακίδης 1 (0/3 επ., 1 άσσος), Μαρτίνεζ 2 (2/6 επ.), Ντεφό 3 (2/9 επ., 1 μπλοκ), Κωνσταντινίδης 5 (2/5 επ., 3 μπλοκ), Χήρας 5 (3/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Τερζόγλου Σ. 9λ, 53% υπ.-26% άριστες), Τσεμπερίδης (λ), Καρακασίδης 1 (1/2 επ.), Στάιος, Τερζόγλου Γ. 3 (3/12 επ., 75% υπ.-38% άριστες), Φραγκουλίδης 8 (8/18 επ.), Ταμοζνίκοφ 1 (1/3 επ.).

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Κοκκινάκης 10 (10/23 επ., 64% υπ.-36% άριστες), Τόρες 6 (3/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 50% υπ.-40% άριστες), Κόλεφ 8 (5/6 επ., 3 μπλοκ), Τακουρίδης 9 (8/10 επ., 1 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1/2 επ.), Μούχλιας 10 (6/12 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ, 73% υπ.-73% άριστες), Τέλιος (λ), Καρασαββίδης 4 (4/5 επ.), Μπόνιας 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Στεφανίδης.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Γ' Φάσης (top-16) του Κυπέλλου ανδρών 2025-26.

Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026

Ά.Σ. Άρης - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 2-3 (28-26, 27-25, 23-25, 16-25, 11-15)

Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet - Γ.Σ. Πανιώνιος 2-3 (20-25, 31-29, 25-17, 28-30, 13-15)

Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026

Χ.Α.Ν.Θ. - Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 0-3 (15-25, 13-25, 12-25)

Γ.Α.Σ. Παμβοχαϊκός - Ο.Φ.Η. 0-3 (18-25, 14-25, 19-25)

Α.Ο. Φλοίσβος Members Paron - Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ 3-1 (19-25, 25-22, 25-21, 25-17)

Α.Π.Σ. Ήφαιστος Φλώρινας - Π.Α.Ο.Κ. 0-3 (15-25, 18-25, 19-25)

Α.Ο.Π. Κηφισιάς - Παναθηναϊκός Α.Ο. 1-3 (22-25, 16-25, 26-24, 17-25)

Α.Σ. Πανερυθραϊκός - Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea 0-3 (25-27, 20-25, 23-25)

*Η κλήρωση για τον καθορισμό των προημιτελικών θα γίνει την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 11:00.