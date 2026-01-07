Σομόν - Φοίνικας Σύρου 3-0: Αποκλεισμός από το Challenge Cup
Ο Φοίνικας Σύρου δεν τα κατάφερε στην Γαλλία απέναντι στη Σομόν, ηττήθηκε με 3-0 σετ και αποχαιρέτησε το Challenge Cup από τη φάση των «32».
Η ομάδα των Κυκλάδων έπρεπε να υπερασπιστεί τη νίκη της στην Σύρο με 3-2 σετ, όμως οι Γάλλοι με κορυφαίο τον Πιερ Τολέντο που πέτυχε 18 πόντους πήραν τη νίκη-πρόκριση.
Για τη Σομόν δεν αγωνίστηκε ο Αλέξανδρος Ράπτης, ενώ το ντεμπούτο του Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς δεν συνδυάστηκε με νίκη.
Η γαλλική ομάδα και στα τρία σετ είχε τον έλεγχο του αγώνα, πίεσε από τη γραμμή του σερβίς με 9 άσσους, με τον Φοίνικα Σύρου να μην βρίσκει τις λύσεις για να εκμεταλλευτεί τα πολλά λάθη της Σομόν που έδωσε ένα σετ (26-19).
Ο Φοίνικας Σύρου στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στις εγχώριες διοργανώσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο.
Ο Φοίνικας με Τρούχτσεφ και Βαν Ντεν Ντρις βρέθηκε στο 2-3 στο ξεκίνημα και με καλές επιλογές στην επίθεση, σταθερή υποδοχή και άσο του Γάλλου ακραίου έφτασε στο 12-12. Ο Κωστόπουλος πήρε επιθέσεις, ωστόσο η Σομόν με τον Σαρέμα στο σερβίς άνοιξε τη διαφορά από τα μισά του πρώτου σετ και μετά την επίθεση του Μπράτσκο και το χαμένο σερβίς του Μικελούτσι έγινε το 1-0 στα σετ με 25-22.
Οι "Πειρατές" κυνηγούσαν στο δεύτερο σετ μετά το 4-4, ο Τρούχτσεφ έκανε το 11-10 και με τα σερβίς του Κωστόπουλου και τις επιθέσεις του Βαν Ντεν Ντρις έγινε το 17-17. Ωστόσο, με το σκορ στο 20-19 οι γηπεδούχοι βρήκαν τις λύσεις και με επιμέρους 5-1 από Παστέρ και Τολεδό έκαναν το 2-0 με 25-21.
Ο Φοίνικας είχε μια τελευταία ελπίδα στο τρίτο σετ, ωστόσο μετά το 8-7 και το 11-9 με Τρούχτσεφ και Κωστόπουλο να επωμίζονται τις επιθέσεις, η Σομόν ξέφυγε με σερί 5-0 (14-9) και έφτασε στο 3-0 με 25-19.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-5, 16-13, 21-17, 25-22
2ο σετ: 8-5, 16-13, 21-19, 25-20
3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-13, 25-19
*Οι πόντοι της Σομόν προήλθαν από 9 άσσους, 39 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 1 άσσο, 30 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-0 (2-522, 25-20, 25-19) σε 82'
ΣΟΜΟΝ (Ιμπάν Πέρεζ): Βίλτενμπουργκ 5 (3/6 επ., 2 μπλοκ), Γουόλς 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ), Τολέντο 18 (12/21 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Παστέρ 15 (13/21 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. - 20% άριστες), Σάρεμα 6 (3/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπράκο 9 (8/13 επ., 1 άσσος, 58% υπ. - 25% άριστες), Ντουράντ (λ, 24% υπ. - 0% άριστες), Μάρτι.
Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Νεβό 1 (1/1 επ.), Μικελούτσι 6 (6/8 επ.), Αναγνώστου 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Τρούχτσεφ 8 (7/14 επ., 1 άσσος, 50% υπ. - 13% άριστες), Κωστόπουλος 5 (5/14 επ., 32% υπ. - 18% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 12 (9/21 επ., 3 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 50% υπ. - 20% άριστες), Ρουσόπουλος, Σαλταφερίδης.
