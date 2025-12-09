Ο Φοίνικας Σύρου νίκησε στην Ερμούπολη τη γαλλική Σομόν με 3-2 σετ, στον πρώτο τους αγώνα για τη φάση των «32» στο Challenge Cup.

Μία από τις μεγαλύτερες νίκες του στην Ευρώπη πανηγύρισε ο Φοίνικας Σύρου, καθώς επικράτησε με 3-2 επί της γαλλικής Σομόν στο «Δημήτριος Βικέλας» της Ερμούπολης και στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τους «32» του Challenge Cup.

Η ομάδα της Σύρου θα μπορούσε να πάρεοι τη νίκη και με καθαρό σκορ (3-1) καθώς στο 4ο σετ προηγήθηκε με 16-10 και 21-19, αλλά η γαλλική ομάδα στην οποία αγωνίζονται οι Αλέξανδρος Ράπτης και Μπρετ Γουόλς (ο Καναδός πρώην πασαδόρος του ΠΑΟΚ) έκανε την ανατροπή.

Ο Φοίνικας έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις του καθώς ανέτρεψε γρήγορα το 4-7, προηγήθηκε 10-8 και 16-12 κι από εκείνο το σημείο διαχειρίστηκε το προβάδισμα και έφτασε στο 25-23 με χαμένο σερβίς των Γάλλων.

Στο β' σετ πάλι ο Φοίνικας έκανε ανατροπή (6-9, 9-9) και άρχισε μια μάχη πόντο με πόντο με τους Γάλλους να ξεφεύγουν 15-18 και τον Τρούχτσεφ να χάνει κόντρα ισοφάρισης στο 19-20. Ο άσσος του Παστέρ διαμόρφωσε το 20-23 για να κλείσει το σετ στο 21-25.

Το μικρό προβάδισμα των Γάλλων στην αρχή του γ' σετ (5-8, 9-12) γρήγορα εξανεμίστηκε με τον Φοίνικα να ισοφαρίζει 13-13 και να μετατρέπει το 14-14 σε 18-14 και με συνολικό επιμέρους σκορ 11-6 το κατέκτησε με 25-20.

Οι Συριανοί ξεκίνησαν εντυπωσιακά το 4ο σετ και με δύο άσσους του Βαν Ντεν Ντρις έφτασαν στο 5-1 διατηρώντας ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα μέχρι το 16-10. Στο 16-11 οι διαιτητές έδωσαν μεταφορά στο πλασέ του Αναγνώστου με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται και αν αποσυντονίζονται με το σκορ να γίνεται 16-14 και 18-18. Στο 21-19 ο Φοίνικας έχασε την ευκαιρία σε φρι μπολ με την Σομόν να παίρνει την αλλαγή και τον Μαρτί που είχε πάρει τη θέση του Τολέδο ως διαγώνιος με εξαιρετικά σερβίς να επιτρέπει στη Σομόν να τρέξει σερί 0-6 για το 21-25.

Το θρίλερ κορυφώθηκε στο τάι μπρέικ όπου ο Φοίνικας είχε σταθερά το προβάδισμα φτάνοντας στο 13-11. Η Σομόν όμως απάντησε με σερί 0-3 και έφτασε σε ματς μπολ (13-14). Ο Βαν Ντεν Ντρις το έσβησε και με νέα επίθεση έφερε το πρώτο ματς μπολ για τον Φοίνικα, που δεν χρειάστηκε άλλο καθώς ο Κωστόπουλος τελείωσε το ράλι και το ματς.

Έτσι ο Φοίνικας στις 6 Ιανουαρίου θέλει στην Γαλλία νίκη ή ήττα με 3-2 για να πάρει την πρόκριση στους 16.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 16-11, 21-17, 25-23

2ο σετ: 6-8, 14-16, 19-21, 21-25

3ο σετ: 5-8, 16-14, 21-17, 25-20

4ο σετ: 8-4, 16-10, 21-19, 21-25

5ο σετ: 5-4, 10-8, 12-10, 16-14

*Οι πόντοι του Φοίνικα προήλθαν από 8 άσσους, 63 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και της Σομόν προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 39 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-17, 18-25, 22-25, 25-21, 15-07) σε 128'

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 1 (0/1 επ., 1 άσσος), Μικελούτσι 18 (12/17 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Αναγνώστου 5 (5/10 επ.), Τρούχτεφ 25 (23/43 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 26% άριστες), Κωστόπουλος 5 (5/21 επ., 65% υπ. - 38% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 24 (18/37 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 47% υπ. - 33% άριστες).

ΣΟΜΟΝ (Σιλβάνο Πράντι): Βίλτενμπουργκ 8 (6/10 επ., 2 μπλοκ), Γουόλς 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Τολέδο 10 (7/19 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ράπτης 12 (9/18 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 35% υπ.-18% άριστες), Παστέρ 19 (17/34 επ., 2 άσσοι, 69% υπ.-415 άριστες), Ανρί 8 (6/10 επ., 2 μπλοκ) / Ντουράν (λ, 53% υπ.-47% άριστες), Σααρέμα 1 (1/3 επ.), Μαρτί 6 (3/10 επ., 3 άσσοι), Μπράτσκο 3 (3/5 επ., 33% υπ.-17% άριστες)