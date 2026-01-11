Σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε μεγάλο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ πέρασε από την Σύρο επικρατώντας του Φοίνικα με 3-2 χάνοντας ωστόσο έναν βαθμό.

Μόνο εύκολο δεν αποδείχθηκε το πέρασμα του ΠΑΟΚ από την Σύρο. Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάμη επικράτησε του Φοίνικα με 3-2 (17-25, 25-22, 21-25, 25-22, 12-15), χάνοντας ωστόσο έναν βαθμό. Με αυτό το δίποντο οι Θεσσαλονικείς έφτασαν τους 20, όσους έχει και ο Ολυμπιακός, με την διαφορά από τον Παναθηναϊκό να αυξάνεται στους4. Όσον αφορά τους νησιώτες που πάλεψαν και με το παραπάνω έφτασαν τους 10 βαθμούς μειώνοντας στον έναν την διαφορά τους από τον 7ο Πανιώνιο.

Ο αγώνα στο κλειστό της Ερμούπολης ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν δύο φορές προβάδισμα και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν. Έτσι όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στη νίκη και στο δίποντο.

ΤΑ ΣΕΤ: 2-3 (17-25, 25-22, 21-25, 25-22, 12-15)

*Οι πόντοι του Φοίνικα Σύρου προήλθαν από 8 άσους, 51 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων ενώ του ΠΑΟΚ από 7 άσους, 64 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Νεβό (1/2 επ.), Μικελούτσι 7 (2/6 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Αναγνώστου 8 (3/5 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Τρούχτσεφ 20 (17/34 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες), Κωστόπουλος 3 (3/22 επ., 70% υπ. – 30% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 32 (24/46 επ., 3 άσοι, 5 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 45% υπ. – 23% άριστες), Σαλταφερίδης, Ρουσόπουλος 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Μήλης

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 6 (2/5 επ., 4 μπλοκ), Κοκκινάκης 15 (13/20 επ., 2 άσοι, 60% υπ. – 33% άριστες), Κόλεφ 9 (7/10 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 6 (3/3 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Ερνάντες 25 (21/39 επ., 4 άσοι), Κοβάτσεβιτς 18 (18/39 επ., 45% υπ. – 36% άριστες) / Μιχελάκης (λ., 51% υπ. – 23% άριστες), Καρασαββίδης (λ., 55% υπ. – 50% άριστες), Μούχλιας (0/2 επ.)