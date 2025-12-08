Κόντρα στην Σομόν του Ράπτη ο Φοίνικας Σύρου

Την Σομόν του Αλέξανδρου Ράπτη υποδέχεται ο Φοίνικας Σύρου για την φάση των «32» του Challenge Cup.

Τρεις εβδομάδες μετά το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του, ο Φοίνικας Σύρου υποδέχεται στο “Δημήτριος Βικέλας” της Ερμούπολης τη Σομόν του Αλέξανδρου Ράπτη την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 20:00 για τη φάση των “32” του Challenge Cup.

Κόντρα στην ισχυρή γαλλική ομάδα, οι Συριανοί θέλουν να εκμεταλλευτούν τον παράγοντα της έδρας και μαζί με τον κόσμο τους να πάρουν το αποτέλεσμα που θα αφήσει ανοιχτή την πρόκριση ενόψει του επαναληπτικού στη Γαλλία. Η παρουσία των φιλάθλων θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια για νίκη.

Η Σομόν τερμάτισε την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην 3η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος και παρότι φέτος δεν ξεκίνησε καλά, σταδιακά έφτιαξε την εικόνα της και πλέον έχει 10 βαθμούς μαζί με τις Αζαξιό και Παρί, δύο θέσεις πάνω από Σεν Ναζέρ και Κάννες που βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας του γαλλικού πρωταθλήματος μετά από 10 αγωνιστικές.

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης είναι ο Έλληνας διεθνής ακραίος, Αλέξανδρος Ράπτης που αγωνίζεται στη γαλλική ομάδα με πολύ καλές εμφανίσεις.

Πριν το ταξίδι στη Σύρο, οι Γάλλοι ηττήθηκαν στις λεπτομέρειες με 3-2 από την πρωταθλήτρια Τουρ του πρώην προπονητή του Φοίνικα, Ιγκόρ Γιούριτσιτς.

Ο προπονητής του Φοίνικα Σύρου, Θάνος Τερζής, μιλώντας για την αναμέτρηση ανέφερε τα εξής: “Η προετοιμασία κύλησε πολύ καλά, χωρίς τραυματισμούς. Δουλέψαμε σε κάποια κομμάτια πάνω στη Σομόν, που είναι μια ομάδα με καλούς επιθετικούς και σέρβερ. Περιμένουμε ένα δυνατό παιχνίδι στην έδρα μας, μαζί με τον κόσμο μας ώστε να ελπίζουμε για την πρόκριση στον επαναληπτικό. Θέλουμε να περιορίσουμε κυρίως τους ακραίους για να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα”.

Ο κεντρικός του Φοίνικα, Ρενάν Μικελούτσι, είπε: "Έχουμε δουλέψει πολύ σκληρά και περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο όπως η Σομόν. Τους ξέρω καλά από προηγούμενες σεζόν και έχουν κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ. Είναι δυνατοί στο σέρβις, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι μια δυνατή ομάδα και έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση για την οποία ανυπομονούμε. Ευχαριστούμε τους φιλάθλους μας που είναι πάντα δίπλα μας δημιουργώντας υπέροχη ατμόσφαιρα και θα δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο."

Ο ακραίος του Φοίνικα, Χρήστος Σαλταφερίδης, δήλωσε: “Θεωρώ πως η προετοιμασία έχει γίνει όσο καλύτερα θα μπορούσε να γίνει απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο που προέρχεται από ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Το ματς που έχουμε μπροστά μας είναι δύσκολο και έχει κινδύνους. Παρόλα αυτά, αυτοί που μας πιστεύουν μπορούν να είναι βέβαιοι πως αυτό το σύνολο που έχουμε θα δώσει παραπάνω από το 100% στο γήπεδο ώστε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα”.

Η αναμέτρηση θα καλυφθεί σε live streaming.

Διαιτητές θα είναι ο Κύπριος Δημήτρης Κουκούνης και ο Σουηδός Μάγκνους Χάγκστρομ.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΣΟΜΟΝ

Η Σομόν βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία του γαλλικού βόλεϊ από το 2012 και έκτοτε μετρά σημαντικές επιτυχίες. Τα τελευταία δέκα χρόνια στον πάγκο της κάθεται ο πολύπειρος Ιταλός Σιλβάνο Πράντι, που θεωρείται ο αναμορφωτής της ομάδας.

Επί εποχής του, η Σομόν έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα (2017), ένα κύπελλο (2022) και δύο Super Cup (2018, 2022).

Παράλληλα, έχει βρεθεί άλλες πέντε φορές σε τελικούς πρωταθλήματος και έχει αγωνιστεί και στον τελικό του Challenge Cup το 2017.

Το καλοκαίρι η Σομόν προχώρησε σε αγωνιστικό λίφτινγκ αφού έκανε συνολικά 11 μεταγραφές, διατηρώντας στο ρόστερ της μόνο τον Γάλλο λίμπερο Τέο Ντιράν, τον Γάλλο διαγώνιο Πιέρ Τολεντό και τον Αμερικανό διεθνή ακραίο Τζέικομπ Παστέρ.

Μεταξύ των καινούργιων προσώπων, είναι ο Έλληνας διεθνής Αλέξανδρος Ράπτης. Ο 25χρονος ακραίος θα συναντήσει γνώριμες φιγούρες στο “Δ. Βικέλας”, αφού θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Μπραμ Βαν Ντεν Ντρις, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες τη σεζόν 2021/22 στον Παναθηναϊκό και τη σεζόν 2022/23 στον ΠΑΟΚ, αλλά και με τον Φάνη Ρουσσόπουλο με τον οποίο συνυπήρξαν στο “τριφύλλι” (2019-2022).

Γνώριμος στο ελληνικό κοινό είναι και ο Καναδός διεθνής πασαδόρος, Μπρετ Γουόλς, ο οποίος ήταν επίσης συμπαίκτης του Μπραμ Βαν Ντεν Ντρις στον ΠΑΟΚ (2022/23).

Το ρόστερ της διακρίνεται από αθλητικότητα και πολύ ψηλά κορμιά στο κέντρο. Από τα πιο δυνατά ονόματα είναι εκείνο του Ολλανδού διεθνή Τούαν Βίλτενμπεργκ, ο οποίος πριν από δύο χρόνια στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ζάκσα.

Δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παικτών, επίσης, είναι αυτή του Σλοβένου διεθνή ακραίου (τρίτος με την εθνική της χώρας του στο Eurovolley 2023) Ροκ Μπράτσκο αλλά και του έτερου παίκτη στην πίσω ζώνη, Τζέικομπ Παστέρ που διανύει τη δεύτερη σεζόν του στην ομάδα.

Έδρα της Σομόν είναι το “Παλέστρα”, το οποίο θα επισκεφθεί ο Φοίνικας τα Θεοφάνεια (6/1/2026), ευελπιστώντας να βρεθεί εκεί με ένα καλό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι, προκειμένου να πετύχει μια μεγάλη πρόκριση.