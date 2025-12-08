Στην Κύπρο για το ματς με τον Παφιακό ο ΠΑΟΚ

Στην Κύπρο βρίσκεται ο ΠΑΟΚ προκειμένου την Τρίτη να αντιμετωπίσει τον Παφιακό για την φάση των «32» του Challenge Cup.

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του τον τελικό του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» και μπαίνει σε... mood Ευρώπης, καθώς βρίσκεται στην Κύπρο, όπου την Τρίτη (9/12, 19.30) θα αντιμετωπίσει τον Παφιακό για τη φάση των «32» του Challenge Cup.

Ο δεύτερος αγώνας στο PAOK Sports Arena θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου 2026 στις 18:30.

O Δικέφαλος του βορρά μεσοβδόμαδα πήρε σπουδαίες νίκες επί του Μίλωνα και του Φλοίσβου και ηττήθηκε στις λεπτομέρειες στον τελικό του Λιγκ Καπ από τον Ολυμπιακό και έδειξε ότι με τη προσθήκη του Ούρος Κοβάτσεβιτς έχει ανέβει επίπεδο, κάτι που αναμένεται να ανεβάσει περισσότερο και ο Τζεφ Τζέντρικ που θα ενσωματωθεί τις επόμενες μέρες στις προπονήσεις της ομάδας.

Ο Παφιακός είναι ο νταμπλούχος Κύπρου, προσθέτοντας πέρυσι το 5ο πρωτάθλημα και το 5ο κύπελλο στην ιστορία της ομάδας.

Προπονητής είναι ο Γιώργος Πλατρίτης και στο ρόστερ του ο Παφιακός διαθέτει πέντε ξένους, με δύο Αργεντινούς, έναν Βραζιλιάνο, ένα Γάλλο και έναν Σέρβο.

Φέτος βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με επτά νίκες σε ισάριθμους αγώνες με 19 βαθμούς.

Διαιτητές θα είναι ο Βορειομακεδόνας Βλάτκο Ριστόφσκι και ο Ισπανός Άνχελ Μαρτίνες.