Χωρίς να αντιμετωπίσει το παραμικρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός επικράτησε και στο Μετς της Ντούντιγκεν με 3-0 και προκρίθηκε στους «16» του Challenge Cup.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του απέναντι στην ελβετική Ντούντιγκεν, επικράτησε με 3-0 σετ στο κλειστό του Μετς και με δύο νίκες πήρε πανηγυρικά τη πρόκριση για τη φάση των «16» του Challenge Cup γυναικών.

Το τριφύλλι θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού Μπράγκα (Πορτογαλία - Χάρο Ριόχα (Ισπανία). Στο πρώτο παιχνίδι τα κορίτσια από την Πορτογαλία νίκησαν εκτός έδρας με 3-1 σετ και χρειάζονται δύο σετ στον επαναληπτικό στην έδρα τους που θα ξεκινήσει το βράδυ της Τετάρτης (3/12).

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-11, 21-16, 25-16

2ο σετ: 8-6, 16-6, 21-9, 25-13

3ο σετ: 8-5, 16-8, 21-13, 25-14

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 2 άσσους, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 26 λάθη αντιπάλων και της Ντούντινγκεν προήλθαν από 3 άσσους, 23 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-13, 25-14) σε 67'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 8 (6/9 επ., 2 μπλοκ), Γουάιτ 6 (6/14 επ., 40% υπ. - 20% άριστες), Μπένετ 7 (4/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (2 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 5 (4/10 επ., 1 μπλοκ), Παπαγεωργίου 8 (5/9 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 42% υπ. - 16% άριστες), Ρόγκα (λ), Γιώτα, Τάνη 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Ράπτη 4 (4/12 επ., 75% υπ. - 25% άριστες), Κωνσταντίνου 5 (5/10 επ.), Παπά 2 (2/10 επ.).

ΝΤΟΥΝΤΙΝΓΚΕΝ (Λεονάρντο Γκαρίντο): Χιλ 3 (3/14 επ., 56% υπ. - 19% άριστες), Ροτενμπούλερ 2 (2/8 επ.), Ασόνγκ 3 (3/9 επ.), Ντα Σίλβα 4 (1/5 επ., 3 μπλοκ), Βίλαντ 4 (2/13 επ., 2 μπλοκ), Βοντράν 2 (1/3 επ., 1 άσσος) / Πόρτμαν (λ, 47% υπ. - 20% άριστες), Μπόλινγκερ (λ, 27% υπ. - 9% άριστες), Γκάσερ 1 (1/2 επ.), Πετίτατ 5 (4/16 επ., 1 άσσος), Χάμελ 3 (3/11 επ., 22% υπ. - 11% άριστες), Σάτσερ 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ).