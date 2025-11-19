Με νίκη και σε Δανία στους 32» του Challenge Cup ο Φοίνικας

Πετυχαίνοντας και δεύτερη νίκη, αυτή φορά με 3-2 επί της Νορντένσκοφ στη Δανία, ο Φοίνικας Σύρου κατάφερε να προκριθεί στους 32» του Challenge Cup.

Το εισιτήριο για τους «32» του Challenge Cup πήρε ο Φοίνικας Σύρου. Οι Πειρατές κατάφεραν να νικήσουν και μέσα στη Δανία την Νορντένσκοφ με 3-2 (25-14, 22-25, 25-22, 18-25, 15-17) και να συνεχίσουν στην διοργάνωση. Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Θάνου Τερζή θα είναι η γαλλική Σαμόν του δικού μας Αλέξανδρου Ράπτη.

Στα του αγώνα οι Δανοί πήραν δύο φορές προβάδισμα και έδειξαν έτοιμοι να στείλουν το ματς στο... χρυσό σετ. Οι Συριανοί όμως μπήκαν πολύ δυνατά στο τέταρτο σετ, κατάφεραν να το πάρουν, παίρνοντας μαζί και την πρόκριση και οδηγώντας και το παιχνίδι στο τάι μπρέικ όπου και πήραν και τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ με 22 πόντους αναδείχθηκε ο Άξελ Τρούχτσεφ που έπαιξε στα τέσσερα από τα πέντε σετ και τον ακολούθησαν Βαν Ντεν Ντρις με 12 και Καγιαλής με 10 (5 μπλοκ).

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μπουρχάιμ - Γιανίκ

ΤΑ ΣΕΤ: 2-3 (25-14, 22-25, 25-22, 18-25, 15-17)

*Οι πόντοι της Νορντένσκοφ προήλθαν από 16 άσους, 49 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων ενώ του Φοίνικα Σύρου από 6 άσους, 49 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων

ΝΟΡΝΤΕΝΣΚΟΦ (Ντρις Χόιμπερχς): Γκλιν 15 (10/30 επ., 4 άσοι, 1 μπλοκ, 58% υπ. - 23% άριστες), Σίφερ 15 (9/23 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ, 65% υπ. - 41% άριστες), Λεβίτσκι 2 (2/2 επ.), Έρικσον 10 (7/12 επ., 3 μπλοκ), Τζίμπι 7 (5/11 επ., 2 μπλοκ), Γκάβα 12 (8/31 επ., 4 άσοι) / Φολντάγκερ (λ., 44% υπ. - 22% άριστες), Αλς 2 (2 άσοι), Μπάσε 8 (7/17 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 17% άριστες), Γκρέγκερσεν, Μπρουν Σ., Σένουμσταντ 4 (1/2 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ)

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Θάνος Τερζής): Νεβό 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Αναγνώστου 8 (4/8 επ., 4 μπλοκ), Τρούχτσεφ 22 (18/43 επ., 3 άσοι, 1 μπλοκ, 44% υπ. - 26% άριστες), Κωστόπουλος 6 (6/15 επ., 39% υπ. - 22% άριστες), Βαν Ντεν Ντρις 12 (11/34 επ., 1 άσος), Καγιαλής 10 (4/6 επ., 1 άσος, 5 μπλοκ) / Μπουράκης (λ., 62% υπ. - 44% άριστες), Σαλταφερίδης 1 (1/4 επ.), Μικελούτσι 4 (3/4 επ., 1 μπλοκ), Ρουσσόπουλος, Ρούσος 1 (1 μπλοκ), Μήλης 2 (1/4 επ., 1 άσος), Αλιάι (λ., 83% υπ. - 33% άριστες)