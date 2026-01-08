Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στην Ολλανδία με 3-2 σετ από την Άπελντορν, αλλά πήρε την πρόκριση στους «16» του CEV Cup χάρη στο 3-0 του πρώτου αγώνα.

Σπουδαία πρόκριση για τον Ολυμπιακό στις 16 καλύτερες ομάδες του CEV Cup, καθώς οι Ερυθρόλευκοι πήραν τα δύο πρώτα σετ που χρειάζονταν για την πρόκριση επί της ολλανδικής Απελντορν (3-0 το πρώτο ματς υπέρ των Ερυθρόλευκων) και η συνέχεια ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με την Άπελντορν να παίρνει νίκη γοήτρου με 3-2 σετ, στη ρεβάνς της φάσης των «32».

Στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν την Καρλοβάρσκο από την Τσεχία. O πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στο κλειστό του Ρέντη (20 - 22 Ιανουαρίου) και η ρεβάνς θα μία εβδομάδα αργότερα στο Κάρλοβι Βάρι. Ο νικητής θα προκριθεί στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και το πήρε με 25-16 λέει όλα, αλλά στο δεύτερο έγινε... χαμός! Η Απελντορν είχε προβάδισμα δύο πόντων, με 22-20 και 24-22, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ισοφάρισαν σε 24-24 και πήραν το σετ με 26-24, «καθαρίζοντας» την πρόκριση.

Το υπόλοιπο ματς ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο 0-3, αλλά οι Ολλανδοί μετά το 24-24 επικράτησαν με 26-24 και μείωσαν σε 1-2. Το τέταρτο σετ το πήρε εύκολα η γηπεδούχος ομάδα και το tie-break εξελίχθηκε σε θρίλερ: 16-14 για την Απελντορν σε μια νίκη γοήτρου και την πρόκριση στον Ολυμπιακό.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 8-16, 14-21, 16-25

2ο σετ: 6-8, 16-15, 21-20, 24-26

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 26-24

4ο σετ: 8-4, 16-9, 21-11, 25-12

5ο σετ: 5-2, 10-8, 11-12, 16-14

*Οι πόντοι της Άπελντορν προήλθαν από 10 άσσους, 58 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 50 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (16-25, 24-26, 26-24, 25-12, 16-14) σε 109'

ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ (Ρέντμπαντ Στρικβέρντα): Λούνσινγκ 25 (20/46 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπλόεμ 13 (11/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ντε Βάιβερ 1 (1/1 επ.), Έμπελαρ 4 (4/9 επ., 33% υπ. - 33% άριστες), Χάρουκ 3 (1/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Φαν Ντερ Σαφ 7 (5/20 επ., 64% υπ. - 36% άριστες) / Άλεκσοφ (λ, 65% υπ. - 47% άριστες), Φαν Μπλάντελ (λ, 55% υπ. - 27% άριστες), Βαν Ντε Πιλ, Φαν Λαρ 1 (1 άσος), Φαν Λάαρ 19 (14/31 επ. 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 73% υπ.-32% άριστες), Φαν Ντεν Έλσχουτ, Χέρινξ 5 (2/5 επ., 3 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 7 (6/13 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 17% άριστες), Πιτακούδης 9 (4/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πέριν 6 (5/14 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. - 08% άριστες), Καβάνα, Λινάρδος 12 (5/12 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 62% υπ. - 31% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ, 38% υπ. - 23% άριστες), Χασμπάλα 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Καπετανίδης 9 (6/15 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 37% υπ.-11% άριστες), Ζουπάνι 16 (15/28 επ., 1 μπλοκ), Δαλακούρας 5 (5/16 επ., 53% π.-26% άριστες).

Ο προπονητής του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ Αντώνης Βουρδέρης δήλωσε: «Σίγουρα, είμαι ικανοποιημένος από την πρόκριση. Είμαστε συνεπείς για άλλη μια φορά και μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μια πολύ καλή ευρωπαϊκή πορεία. Κάναμε ένα πολύ ώριμο παιχνίδι σε διάρκεια και αυτό με ικανοποιεί ακόμη περισσότερο. Από την άλλη, όμως, μετά από μια ήττα, δεν μπορώ να είμαι απόλυτα χαρούμενος. Και αυτό, γιατί έχουμε μια ομάδα με πολύ βαθύ και ποιοτικό ρόστερ και έχω την απαίτηση από όλους τους αθλητές να ανταποκρίνονται σε οποιεσδήποτε συνθήκες του ματς. Θεωρώ, ότι όλοι οι αθλητές, ανεξάρτητα από το ποιοι βρίσκονταν στο γήπεδο, θα μπορούσαν να είχαν κερδίσει το παιχνίδι».

