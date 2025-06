Το δικό του καυστικό σχόλιο για τον δεύτερο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για τη Stoiximan GBL έκανε ο πρώην παίκτης των ερυθρόλευκων στο τμήμα βόλεϊ ανδρών, Σαλβαδόρ Ιντάλγκο.

Ο πρώην ακραίος του Ολυμπιακού, Σαλβαδόρ Ιντάλγκο σχολίασε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter) τον δεύτερο τελικό «αιωνίων», στον οποίο αναδείχθηκαν νικητές οι «ερυθρόλευκοι» με 91-83.

Ο Γερμανοκουβανός αθλητής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις ενέργειες του Παναθηναϊκού κατά την τέταρτη περίοδο του ματς, όταν οι «πράσινοι» δέχθηκαν τεχνικές ποινές, δυόμιση λεπτά πριν το τέλος του ματς.

Σημειώνεται πως ο... απόηχος του δεύτερου τελικού ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό είχε τεράστιο «κρότο», καθώς με απόφαση της ελληνική της κυβέρνησης ο τρίτος τελικό αναβλήθηκε, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να στέλνει τελεσίγραφο στους ιδιοκτήτες των δύο ομάδων.

«Δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό! Κάθε φορά που ο Παναθηναϊκός χάνει στην τέταρτη περίοδο κόντρα στον Ολυμπιακό, ξεκινούν να πιέζουν τους διαιτητές και παίρνουν τεχνικές ποινές. Απαράδεκτο!

Δεν κατάλαβα ποτέ το γιατί, αλλά μετά την ήττα έρχονται και λένε πως οι διαιτητές ήταν κακοί, ότι έπαιξαν καλά, ωστόσο ποτέ δεν ήταν μπροστά στο σκορ μέσα στο παιχνίδι.

Δεν πειράζει! Το καταλάβαμε...».

I never got it ! Everytime Pao is losing in the 4th vs #olympiacos they start to push the ref and they get technicals , then everyone get one ! Terrible ! I never understood why , but After the defeat they come and says ref were bad we played good but also they never were on… pic.twitter.com/BbGIFSl1mP