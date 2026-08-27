Απίστευτο σετ: Μπήκε στην ιστορία το Ιταλία - Γερμανία με 64-66
Απίστευτα πράγματα έγιναν στο Ρέτζιο Καλάμπρια, με την φιλική αναμέτρηση της Ιταλίας απέναντι στη Γερμανία. Καθώς οι δύο ομάδες έπαιξαν ένα σετ που κράτησε σχεδόν μιάμιση ώρα και τελικά γράφτηκε στην ιστορία του βόλεϊ.
Η Γερμανία πήρε το πρώτο σετ με 66-64, σε ένα απίστευτο φινάλε που είχε τα πάντα. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο για ώρα, καμία δεν μπορούσε να πάρει διαφορά και οι ευκαιρίες για να τελειώσει το σετ διαδέχονταν η μία την άλλη. Η Ιταλία είχε τις δικές της ευκαιρίες, όμως οι Γερμανοί άντεξαν στην πίεση και βρήκαν τελικά τον τρόπο να πάρουν τον τελευταίο πόντο.
Το 64-66 αποτέλεσε ένα νέο ρεκόρ, καθώς ξεπέρασε τόσο το προηγούμενο κορυφαίο σετ στην Ιταλία, το 54-52 στο Κούνεο - Σίσλεϊ Τρεβίζο, όσο και το παγκόσμιο ρεκόρ από το πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας, όπου είχε σημειωθεί το 56-54.
Αξίζει να αναφέρουμε πως περίπου 4.000 άνθρωποι στις εξέδρες παρακολούθησαν ένα σετ που, όσο περνούσε η ώρα, έμοιαζε πραγματικά να μην τελειώνει!
HISTÓRICO. HISTÓRICO. HISTÓRICO. 🤯— R&V(olleyball) (@robvolei) August 26, 2026
🇩🇪 ALEMANHA 66–64 ITÁLIA 🇮🇹
SIM, VOCÊ LEU CERTO.
UM SET DE VÔLEI TERMINOU EM 66–64.
POSSIVELMENTE O SET MAIS LONGO DESSA ERA DO VOLEIBOL (contando jogos não oficiais) 🤯 pic.twitter.com/ZoOWmXUhkO
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