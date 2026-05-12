Καλή αρχή για τις Εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών
Με την έναρξη της προετοιμασίας των Εθνικών ομάδων ανδρών στην Αθήνα και γυναικών στη Λάρισα, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης ενόψει ενός καλοκαιριού με αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Με αφορμή την έναρξη των προετοιμασιών των Εθνικών ομάδων ανδρών στην Αθήνα και γυναικών στη Λάρισα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης Γιώργος Καραμπέτσος και το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται καλή αρχή και καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές, τις αθλήτριες και τα προπονητικά επιτελεία ενόψει του μεγάλου και απαιτητικού καλοκαιριού που ακολουθεί, με τις υποχρεώσεις σε European League, Μεσογειακούς Αγώνες και Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα».
