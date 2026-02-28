Εγκρίθηκαν 11 αλλαγές στους κανόνες του βόλεϊ: Όταν η μπάλα χτυπάει ταβάνι δεν σταματάει πάντα το ματς

Στην έγκριση συνολικά 11 αλλαγών στους κανονισμούς του βόλεϊ, προχώρησε η FIVB.

Σε μία νέα εποχή ετοιμάζεται να περάσει το βόλεϊ... Αυτό τουλάχιστον μαρτυρά η απόφαση της FIVB να προχωρήσει σε 11 αλλαγές στους κανονισμούς που θα δοκιμαστούν μεταξύ άλλων στο Volleyball Nations League 2026 και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Κ17 της FIVB.

Οποιαδήποτε επικαιροποίηση των Επίσημων Κανονισμών Πετοσφαίρισης θα τεθεί υπό αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, με την συγκεκριμένη απόφαση, όπως επισημαίνει η ομοσπονδία να αποτελεί «μέρος μιας ευρύτερης αναθεώρησης κανονισμών, με στόχο τη βελτίωση της ροής του παιχνιδιού και την απλοποίηση των κανόνων του βόλεϊ, ενισχύοντας παράλληλα την κατανόηση και τη συμμετοχή των φιλάθλων».

Αναλυτικά οι αλλαγές...

Σφάλμα θέσης – Ελεύθερη τοποθέτηση της ομάδας υποδοχής

Η ομάδα που υποδέχεται το σερβίς πρέπει να βρίσκεται στη σωστή περιστροφική διάταξη στο σφύριγμα του διαιτητή, αλλά μπορεί να κινηθεί μόλις ξεκινήσει η εκτέλεση του σερβίς. Οι παίκτες μπορούν να εγκαταλείψουν τη σωστή θέση τους τη στιγμή που αρχίζει η κίνηση του σέρβερ, συμπεριλαμβανομένου του βήματος ή της κίνησης χεριών/ποδιών στην πρώτη κίνηση για σερβίς.

Αλλαγές παικτών

Ο αριθμός των αλλαγών ανά σετ αυξάνεται από έξι σε οκτώ.

Ρόστερ ομάδας

Στις διοργανώσεις της FIVB, οι ομάδες μπορούν να δηλώνουν από 12 έως 14 παίκτες. Κάθε ρόστερ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν Λίμπερο. Οι ομάδες μπορούν να ορίζουν έως δύο Λίμπερο από τους δηλωμένους παίκτες. Η επιλογή μπορεί να γίνει έως και μία ώρα πριν από τον αγώνα.

Επαφή της μπάλας με την οροφή

Αν η πρώτη ή δεύτερη επαφή της μπάλας αγγίξει υποδομή της εγκατάστασης πάνω από τον αγωνιστικό χώρο και η μπάλα παραμείνει «ζωντανή» στην ίδια πλευρά, το παιχνίδι συνεχίζεται. Αν η μπάλα αγγίξει την οροφή και καταλήξει στο γήπεδο των αντιπάλων, καταλογίζεται σφάλμα. Επαφή με spider cam ή crane cam εντός αγωνιστικού χώρου οδηγεί σε επανάληψη της φάσης.

Επιθετικό πλασέ

Ο κανονισμός 9.2.2 θα εφαρμόζεται αυστηρά στις επιθετικές επαφές. Η μπάλα δεν επιτρέπεται να πιαστεί ή να πεταχτεί. Δεν επιτρέπονται επιθέσεις με αλλαγή κατεύθυνσης, διπλοχέρες επιθέσεις, σπρωξίματα, ανοιχτό χέρι για out μέσω μπλοκ ή «κουβάλημα». Επιτρέπεται μόνο η ενέργεια “tip” με πολύ σύντομη επαφή.

Challenge κατά τη διάρκεια «ράλι»

Οι ομάδες μπορούν να «μαρκάρουν» ενέργεια κατά τη διάρκεια ράλι για πιθανή ένσταση στο τέλος. Αν χάσουν το ράλι, μπορούν να ζητήσουν μόνο μία από τις επισημασμένες ενστάσεις. Χωρίς καταχώρηση δεν επιτρέπεται challenge. Αν και οι δύο ομάδες επισημάνουν φάση, εξετάζεται η ακολουθία και ισχύει το πρώτο σφάλμα. Το σύστημα πρέπει να συνδέεται με το κουμπί έναρξης ράλι για ταχύτερη ανασκόπηση.

Οι επαφές στην άμυνα και στην υποδοχή σερβίς εντάσσονται στους κανονισμούς challenge. Απαιτείται σαφής οπτική απόδειξη για ανατροπή απόφασης. Αν δεν υπάρχει βίντεο, ισχύει η αρχική απόφαση.

Μείωση διακοπών

Μετά την ανακοίνωση αποτελέσματος challenge, η ομάδα που το ζήτησε δεν μπορεί να πάρει τάιμ-άουτ πριν το επόμενο ράλι. Η άλλη ομάδα διατηρεί το δικαίωμα. Ισχύει για challenge στο τέλος και κατά τη διάρκεια ράλι.

Χρήση σφυρίγματος

Δεν θα χρησιμοποιείται σφύριγμα για καθαρά μέσα/έξω, για σερβίς που δεν περνά το φιλέ ή για καθαρή επαφή μπλοκ που καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Επικοινωνία προπονητή με πρώτο διαιτητή

Ο προπονητής μπορεί να προσεγγίσει τον πρώτο διαιτητή για διευκρίνιση σχετικά με το είδος challenge ή για αποσαφήνιση απόφασης. Διαμαρτυρίες και ενστάσεις παραμένουν απαγορευμένες.

Πρωτόκολλο προθέρμανσης

Εισάγεται ξεχωριστή περίοδος 90 δευτερολέπτων για σερβίς. Οι ομάδες μοιράζονται το φιλέ στο κομμάτι επιθέσεων, αλλά στο σερβίς η Ομάδα Α έχει τα πρώτα 90 δευτερόλεπτα και ακολουθεί η Ομάδα Β για ίδιο χρόνο. Στόχος της αλλαγής είναι η ασφάλεια των αθλητών.