Ιταλία και Βόρεια Ιρλανδία ανταμώνουν στα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους Ατζούρι να θέλουν να αποφύγουν κάζο σαν εκείνο του 1958.

Από το 1962 έως το 2014, η εθνική ομάδα της Ιταλίας συμμετείχε ανελλιπώς στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πριν... χάσει τον δρόμο για τη Ρωσία και το Κατάρ. Απόψε, οι Ατζούρι ψάχνουν το πρώτο βήμα για τη μεγάλη επιστροφή υποδεχόμενοι τη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία ήταν υπεύθυνη για την πρώτη απουσία τους από τον θεσμό το 1958.

Τότε, η Ιταλία θα αντιμετώπιζε τη Βόρεια Ιρλανδία στις 4 Δεκεμβρίου 1957 για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων στα προκριματικά της UEFA και χρειάζονταν απλά ισοπαλία για να σφραγίσουν το εισιτήριο.

Ωστόσο, με τον διαιτητή του αγώνα, τον Ούγγρο Ίστβαν Ζολτ (ο οποίος ήταν και διευθυντής της Όπερας της Βουδαπέστης), να καθηλώνεται στο Λονδίνο λόγω ομίχλης, δεν υπήρχε διαθέσιμος ρέφερι. Υπό τον φόβο των επεισοδίων, καθώς χιλιάδες λιμενεργάτες είχαν πάρει άδεια από τη δουλειά για να δουν το ματς, οι αρμόδιοι αποφάσισαν να διεξαχθεί το ματς αλλά να... υποβιβαστεί σε φιλικό!

Κάτι που προκάλεσε όπως και να 'χει δυσαρέσκεια στις τάξεις των οπαδών, οι οποίοι επιδόθηκαν σε ρεσιτάλ γιούχας, εκνευρίζοντας τους Ιταλούς διεθνείς. Το αποτέλεσμα ήταν, πέραν του αδιάφορου 2-2 που ήταν το τελικό σκορ, να σημειωθούν συμπλοκές εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου και η αναμέτρηση να μείνει στην ιστορία ως η Μάχη του Μπέλφαστ!

Εντέλει, ο κανονικός αγώνας θα διεξαγόταν στις 15 Ιανουαρίου και οι Βορειοϊρλανδοί θα έκαναν την έκπληξη, επικρατώντας 2-1 χάρη στα γκολ των ΜακΊλροϊ και Κας, με αποτέλεσμα να πάρουν το εισιτήριο για την τελική φάση του θεσμού για πρώτη φορά στην ιστορία τους, πετώντας εκτός τους Ατζούρι. Κάτι που επίσης συνέβη για πρώτη φορά, καθώς οι Ιταλοί δεν είχαν συμμετάσχει μονάχα στο τουρνουά του 1930.